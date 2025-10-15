中科院參與創博會 將展出防超高溫火焰耐燃工作服

快訊

中央社／ 台北15日電
中科院16日將參展台灣創新技術博覽會，首度展出具備三層耐燒夾層、達全衣防燃效果的「防超高溫火焰耐燃工作服」。（中科院提供）中央社
中科院今天表示，明天起至18日將參展「台灣創新技術博覽會」，首度展出具備三層耐燒夾層、達全衣防燃效果的「防超高溫火焰耐燃工作服」，讓火工人員面對瞬燃產生攝氏2000度至3000度高溫時，在熱源、皮膚間形成保護層，確保擁有充分逃生時間。

國家中山科學研究院晚間發布新聞稿指出，中科院明天至18日將一連3天參與在台北世貿一館舉辦的「2025台灣創新技術博覽會」，展出「防超高溫火焰耐燃工作服」、「行動電解產氫發電系統」、「智慧輔助外骨骼」等6項產品，展現研發實力與科技創新能量。

中科院表示，今年首度參展的「防超高溫火焰耐燃工作服」，經完整實際驗證，以前瞻科技打造的三層耐燒夾層，可達全衣防燃效果，確保火工人員面對瞬燃產生攝氏2000度至3000度高溫時，在熱源和皮膚之間形成保護層。

中科院說明，原理是在黃金5秒內讓人體皮膚表面溫度維持在攝氏50度以下，讓高風險作業人員於工安事故發生時，確保有充分逃生時間，適合應用在石化、電力、天然氣、警消等行業。

中科院提到，另外展出的「行動電解產氫發電系統」，為國內第一台整合6kW全自製陰離子交換膜產氫機、氣體純化機、20Nm3儲氫合金、20kW燃料電池及電源管理的系統。

中科院強調，「智慧輔助外骨骼」不僅能提高單兵作戰及遂行任務能量，也能延伸應用於醫療、工業等產業，使其搬運重物效率提高降低職業傷害，例如三軍總醫院復健科已實際驗證，能讓照顧者有效協助中風或行動不便者進行步態訓練。

