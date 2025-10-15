前財長蘇建榮三三會演講：匯率問題難避免 企業應做好風險管控

三三會15日舉行10月例會，邀請前財政部長、政治大學國際金融學院院長蘇建榮發表演講。蘇建榮在演講後與與會企業交流時表示，新台幣在國際上被視為嚴重低估，是否急升或緩升不是台灣可控制的，他提醒台灣很難避免遇上匯率問題，建議企業仍應儘早做好風險措施及財務控管規劃。

蘇建榮10日以「情勢在變，您的變與不變：從國際經濟金融情勢變遷談起」為題在三三會發表演講。演講結束後與現場企業老闆及學者交流時，被問到匯率問題時透露，自己過去擔任部長時，參加過APEC及亞洲開發銀行會議，美方幾次在會場都會問：「你們的匯率到底怎麼回事？」

換句話說，美國早已長期關注台幣匯率問題，並非新議題。既然如此，這也意味著「這件事遲早會發生」。蘇建榮表示，回顧過去，新台幣確實出現過28元的價位，若是緩步升值，企業或許能調適，但若像最近這樣短時間快速升值，確實讓企業難以承受。

蘇建榮表示，坦白說新台幣被認為低估幾乎是國際共識，要完全避免升值的壓力很困難，因此建議企業界必須採取風險控管。

蘇建榮也被問到美國川普政府推出的穩定幣，其最大風險是什麼？他則回應，穩定幣的交易並非傳統金融體系可完全掌握，這類資產若無法有效監管可能成為洗錢新管道；其次，穩定幣是以1比1掛鉤美元，若美元本身貶值，其背後的資產價值就會下跌；最後是美債信用風險，美國政府債務規模已超過37兆美元，若未來財政惡化或信用評級下調，美債價格下跌，將直接侵蝕穩定幣儲備價值。

有企業主提問，既然美國公債的風險程度偏高，是否可拋售美債？蘇建榮認為，目前我國政府持有許多美債，且金融壽險業者也持有不少，究竟台灣持有多少占比是一個重要的問題，如果持有的數量多，或許可成為因應對等關稅的武器，畢竟大量拋售美債，將導致美債價格下跌、公債殖利率上升，大幅提高美政府的舉債成本並增加財政負擔。

但拋售美債要視情況而定，一是是否會被美國視為挑釁的行為，畢竟川普的性格很難了解；其次，表面上美債是資產配置，但政治上會有不同的意義。企業要拋售美債沒有太多問題，但政府單位就必須慎重思考。