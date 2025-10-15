快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

前財長蘇建榮三三會演講：匯率問題難避免 企業應做好風險管控

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

三三會15日舉行10月例會，邀請前財政部長、政治大學國際金融學院院長蘇建榮發表演講。蘇建榮在演講後與與會企業交流時表示，新台幣在國際上被視為嚴重低估，是否急升或緩升不是台灣可控制的，他提醒台灣很難避免遇上匯率問題，建議企業仍應儘早做好風險措施及財務控管規劃。

蘇建榮10日以「情勢在變，您的變與不變：從國際經濟金融情勢變遷談起」為題在三三會發表演講。演講結束後與現場企業老闆及學者交流時，被問到匯率問題時透露，自己過去擔任部長時，參加過APEC及亞洲開發銀行會議，美方幾次在會場都會問：「你們的匯率到底怎麼回事？」

換句話說，美國早已長期關注台幣匯率問題，並非新議題。既然如此，這也意味著「這件事遲早會發生」。蘇建榮表示，回顧過去，新台幣確實出現過28元的價位，若是緩步升值，企業或許能調適，但若像最近這樣短時間快速升值，確實讓企業難以承受。

蘇建榮表示，坦白說新台幣被認為低估幾乎是國際共識，要完全避免升值的壓力很困難，因此建議企業界必須採取風險控管。

蘇建榮也被問到美國川普政府推出的穩定幣，其最大風險是什麼？他則回應，穩定幣的交易並非傳統金融體系可完全掌握，這類資產若無法有效監管可能成為洗錢新管道；其次，穩定幣是以1比1掛鉤美元，若美元本身貶值，其背後的資產價值就會下跌；最後是美債信用風險，美國政府債務規模已超過37兆美元，若未來財政惡化或信用評級下調，美債價格下跌，將直接侵蝕穩定幣儲備價值。

有企業主提問，既然美國公債的風險程度偏高，是否可拋售美債？蘇建榮認為，目前我國政府持有許多美債，且金融壽險業者也持有不少，究竟台灣持有多少占比是一個重要的問題，如果持有的數量多，或許可成為因應對等關稅的武器，畢竟大量拋售美債，將導致美債價格下跌、公債殖利率上升，大幅提高美政府的舉債成本並增加財政負擔。

但拋售美債要視情況而定，一是是否會被美國視為挑釁的行為，畢竟川普的性格很難了解；其次，表面上美債是資產配置，但政治上會有不同的意義。企業要拋售美債沒有太多問題，但政府單位就必須慎重思考。

美國公債 新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

台股重返「27,000點」！郭哲榮：結算見轉折、縮表將終利多美債

美中貿易情勢升溫 白宮官員：中國霸凌手法對美國沒用

DWS：歐洲全面重啟財政與監管政策 多元資產受青睞

相關新聞

川普關稅衝擊汽車產業 專家：中美脫鉤或對台汽車電子有利

美中貿易戰近期局勢升溫，汽車產業議題圍繞在「關稅」衝擊之際，資策會產業情報研究所所長洪春暉表示，關稅是表面問題，背後深層...

周杰倫北市豪宅驚傳淪詐團據點 房仲：短期房價恐受挫

詐騙犯罪集團隱身豪宅時有所聞，華語流行天王周杰倫所住的「和平大苑」，也傳出有國際詐騙集團出沒。中信房屋研展室副理莊思敏表...

經濟部長：改善屋頂太陽能 離岸風電找更多案場

「近來烏山頭水庫太陽能板引發汙染疑慮，政府會加速監督屋頂型太陽能！」經濟部長龔明鑫15日出席鏡周刊「零碳永續高峰論壇」時強調，政府也將加速發展地熱、離岸風電與節能技術...

綠電有限、儲能成本高 童子賢仍主張核能

「台灣沒有中國、德國那麼多的地，太陽能、儲能也非完全永續，盼政府仍考慮發展核能！」和碩科技董事長童子賢15日於「零碳永續高峰論壇」中強調...

水庫設光電板惹議 鍾佳濱：主管機關要提出例證讓國人放心

台南烏山頭水庫、高雄鳳山水庫接連發生光電板爭議，高雄市經發局稱鳳山水庫光電板是高雄市前市長韓國瑜任內同意籌設，國民黨立委...

沃旭能源將參加2025台灣國際智慧能源周 將聚焦四大重點

沃旭能源將於10月29日至31日參與「2025台灣國際智慧能源週」，以「離岸風電向前行！驅動台灣永續未來」為主軸，規劃高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。