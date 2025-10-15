川普關稅衝擊汽車產業 專家：中美脫鉤或對台汽車電子有利

美中貿易戰近期局勢升溫，汽車產業議題圍繞在「關稅」衝擊之際，資策會產業情報研究所所長洪春暉表示，關稅是表面問題，背後深層邏輯是中美競爭下，要鞏固供應鏈。他認為，未來汽車電子產業有望受惠美中脫鉤，如果美國強化關鍵技術管制，把AI自動駕駛、電動車網路感測都納入管制的話，台灣ICT產業穩健狀態下，台灣可被美國視為可信任供應鏈夥伴。

中經院15日舉辦「因應川普2.0國際供應鏈新變局」國際研討會，會上聚集國內外學者針對川普政策進行研議。

洪春暉指出，這是一場科技主權的重新洗牌，而中美競爭體現在幾方面：一是供應鏈會歷經國安控管，供應商如果跟中資有關，必須建立採購完整追蹤制度；二是美國擴大關鍵技術、零組件出口管制，希望不要落在中國第三方、避免洗產地；三是為避免中國成份，會加強審查跟中國技術有關零組件；四是資安問題，移動的網路安全終端，資料治理議題變得很重要。

不論是台灣還是菲律賓汽車產業都仰賴美國市場，面對美國關稅困境只能想辦法從產業自身另尋他路：菲律賓是積極尋找值得信賴夥伴，強化友岸外包、建立永續與韌性供應鏈；台灣則是找到更多市場，同時將成本驅動轉為創新驅動，加強原廠研發度過難關。

不過，眼前大陸是最大的汽車製造國與市場，各地皆難以忽視。對此，菲律賓工部投資署產業發展服務處執行董事迪喬莎表示，中國大陸是機會也是挑戰，菲律賓是美國親近盟友，雙方也有國防上合作，也討論是否在美國有更多投資；而中國大陸在電池技術是領先與供應者，她問：在已開發經濟體中，有哪地電池製造、礦物處理技術可以跟中國媲美？這方面目前中國是很難取代的要角，有非常成熟供應鏈。她也強調，要投資菲律賓，發展經濟關係非常歡迎，經濟上會盡量中立。