巨大擴大「零招聘費」政策至所有現職移工 完成新宿舍搬遷

美國海關暨邊境保護局（CBP）對巨大（9921）台灣製造據點發布暫扣令（WRO）；巨大集團15日宣布擴大「零招聘費政策」的適用範圍，規劃補償目前在職移工過去所支付的招聘費用。此舉延續自2025年1月1日起已實施的政策所有新聘移工之仲介費、服務費及相關規費皆由公司全額負擔，移工無須支付任何招聘費用。將於十月底向CBP提出申訴。

巨大集團為了表明對此一計畫的承諾，本周已發放第一階段費用返還，亦已於帳上提列負債準備，並有足夠資金與銀行額度，以確保招聘費用都能被辨認且償還給所適用的移工，以實際行動落實人權與公平就業的承諾。為此，巨大集團目前已委請國際知名第三方查核機構協助辨識(identify)、評估(assess)並規劃具體補償方案，以落實公平與責任。

同時，巨大集團亦於今日完成所有移工宿舍的全面搬遷，共計400多位移工同仁全數入住位於苗栗苑裡與台中外埔的兩棟近期全新完工宿舍。先前的日南宿舍因年代與環境受限，雖經多次翻新，但後續升級幅度有限。新宿舍依循國際勞動與人權準則設計與優化，提供安全、健康與尊重人權的生活環境，並通過消防、建築與公共安全檢驗。宿舍設有八人房、獨立衛浴、餐廳、休閒空間與簡易健身設備，並設置完善消防防護設施與專責管理人員，以大幅提升員工生活品質，展現企業在勞動條件持續提升上的決心。

巨大進一步指出，本次政策擴大與宿舍搬遷，屬於集團「移工權益提升計畫」的一環，自2024年起，集團持續推進本計畫，展現企業面對國際人權標準的持續自我檢視與改進行動。