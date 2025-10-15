快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

周杰倫北市豪宅驚傳淪詐團據點 房仲：短期房價恐受挫

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
和平大苑。記者游智文／攝影
和平大苑。記者游智文／攝影

詐騙犯罪集團隱身豪宅時有所聞，華語流行天王周杰倫所住的「和平大苑」，也傳出有國際詐騙集團出沒。中信房屋研展室副理莊思敏表示，豪宅市場本就不好，如今又有負面社會新聞，對天王住所房價短期內勢必造成衝擊。

根據媒體報導，美國財政部14日指控總部設在柬埔寨的太子集團，為跨國犯罪組織，涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」等詐騙行為。

美國財政部並對該集團146個實體以及個人目標實施制裁，制裁名單包含9家在台灣登記的公司，9家公司都是同一名新加坡林姓商人，登記地點都位於「和平大苑」。

「和平大苑」位台北市大安區和平東路，為台北市知名豪宅，周杰倫也住在這棟社區，他在2015年豪砸6.6億元，買下38樓的頂樓樓中樓，他曾一度PO文曝光住家內裝，引來大批粉絲朝聖。

莊思敏指出，豪宅市場買方相當重視鄰居品質與社區的安全性，當買方得知社區內有住戶涉及國際詐騙、洗錢等重大犯罪案件時，必然會對該社區的「風險係數」提高警戒，擔心管理鬆散、人員複雜等問題，從而影響購買意願。

她表示，近期房市買氣本就急凍，豪宅市場交易量已大幅銳減，如今再疊加負面社會事件衝擊，無疑是雪上加霜，短期內「和平大苑」的買氣與價格可能會陷入一段觀望期。

莊思敏表示，過往在台中七期、高雄、桃園等地的豪宅區，也都曾傳出社區被犯罪集團作為據點，這類事件在爆發初期多會引發市場震撼與疑慮，導致買方卻步。

不過由於其性質多屬「個案」，長期來看，豪宅得價格支撐關鍵，仍在於地段、建築品質、產品稀缺性等，只要這些基本面未受動搖，待事件逐漸平息後，對該類型產品有剛性需求的自住買盤或資產配置型買方，最終仍會選擇進場。

豪宅 詐騙集團 負面 周杰倫

延伸閱讀

周杰倫豪宅「和平大苑」 成國際詐騙洗錢集團在台據點

天王110場辛酸無人知！周杰倫爆恐慌症發作「無法上台」

才唱完110場！周杰倫爆25周年大喜訊 台北站進度曝光

周杰倫出手獻超狂大禮 江蕙炫耀下戰帖

相關新聞

今年低估的GPD應會上修 主計長：超過4.5%趨近於5%

主計總處8月公布經濟預測，將2025年台灣經濟成長率上修為4.45%。行政院主計總處主計長陳淑姿今在立院財政委員會表示，...

中國大陸管制稀土出口 童子賢：可能會誘導某些國家重新開採

中國大陸政府近期連發數條公告升級稀土出口管制措施，市場憂心衝擊科技業生產，對此，和碩（4938）董事長童子賢15日指出，...

周杰倫北市豪宅驚傳淪詐團據點 房仲：短期房價恐受挫

詐騙犯罪集團隱身豪宅時有所聞，華語流行天王周杰倫所住的「和平大苑」，也傳出有國際詐騙集團出沒。中信房屋研展室副理莊思敏表...

經濟部長：改善屋頂太陽能 離岸風電找更多案場

「近來烏山頭水庫太陽能板引發汙染疑慮，政府會加速監督屋頂型太陽能！」經濟部長龔明鑫15日出席鏡周刊「零碳永續高峰論壇」時強調，政府也將加速發展地熱、離岸風電與節能技術...

綠電有限、儲能成本高 童子賢仍主張核能

「台灣沒有中國、德國那麼多的地，太陽能、儲能也非完全永續，盼政府仍考慮發展核能！」和碩科技董事長童子賢15日於「零碳永續高峰論壇」中強調...

水庫設光電板惹議 鍾佳濱：主管機關要提出例證讓國人放心

台南烏山頭水庫、高雄鳳山水庫接連發生光電板爭議，高雄市經發局稱鳳山水庫光電板是高雄市前市長韓國瑜任內同意籌設，國民黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。