周杰倫北市豪宅驚傳淪詐團據點 房仲：短期房價恐受挫

詐騙犯罪集團隱身豪宅時有所聞，華語流行天王周杰倫所住的「和平大苑」，也傳出有國際詐騙集團出沒。中信房屋研展室副理莊思敏表示，豪宅市場本就不好，如今又有負面社會新聞，對天王住所房價短期內勢必造成衝擊。

根據媒體報導，美國財政部14日指控總部設在柬埔寨的太子集團，為跨國犯罪組織，涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」等詐騙行為。

美國財政部並對該集團146個實體以及個人目標實施制裁，制裁名單包含9家在台灣登記的公司，9家公司都是同一名新加坡林姓商人，登記地點都位於「和平大苑」。

「和平大苑」位台北市大安區和平東路，為台北市知名豪宅，周杰倫也住在這棟社區，他在2015年豪砸6.6億元，買下38樓的頂樓樓中樓，他曾一度PO文曝光住家內裝，引來大批粉絲朝聖。

莊思敏指出，豪宅市場買方相當重視鄰居品質與社區的安全性，當買方得知社區內有住戶涉及國際詐騙、洗錢等重大犯罪案件時，必然會對該社區的「風險係數」提高警戒，擔心管理鬆散、人員複雜等問題，從而影響購買意願。

她表示，近期房市買氣本就急凍，豪宅市場交易量已大幅銳減，如今再疊加負面社會事件衝擊，無疑是雪上加霜，短期內「和平大苑」的買氣與價格可能會陷入一段觀望期。

莊思敏表示，過往在台中七期、高雄、桃園等地的豪宅區，也都曾傳出社區被犯罪集團作為據點，這類事件在爆發初期多會引發市場震撼與疑慮，導致買方卻步。

不過由於其性質多屬「個案」，長期來看，豪宅得價格支撐關鍵，仍在於地段、建築品質、產品稀缺性等，只要這些基本面未受動搖，待事件逐漸平息後，對該類型產品有剛性需求的自住買盤或資產配置型買方，最終仍會選擇進場。