離岸風電挹注 截至9月僑外投資金額成長逾五成

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部15日發布僑外來台投資統計，今年前9月核准件數1,644件，雖然微幅減少2.84%，然累計投資金額卻達87億7,735萬8,000億美元，成長幅度達50.41%%，主因受惠核准沃旭能源轉投資、哥本哈根基礎建設基金（CIP）離岸風場增資等大案挹注。

經濟部投資審議司今日公布今年截至9月核准整體來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）件數為1,658件，投資金額為88億7,896萬2,000美元；核准（備）整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為805件，投資金額為334億7,406萬9,000美元。

僑外來台投資部分，今年截至9月核准僑外投資件數為1,644件，較上年同期減少2.84%；在核准金額部分，投（增）資金額計87億7,735萬8,000美元，較上年同期增加50.41%。

經濟部分析主要是因今年截至9月核准核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以20億2,061萬美元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP約以6億7,151萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY約以2億6,807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司及英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED約以2億1,222萬美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案所致。

陸資來台投資部分，今年截至9月核准陸資台投資件數為14件，投（增）資金額計1億160萬4,000美元，投資金額增加主要是因今年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以約9,124萬美元增資鵬鼎科技股份有限公司所致；香港商鵬鼎公司雖係由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，故仍須依陸資規定許可。

至於在今年截至9月整體對外投資情形，截至9月核准（備）件數為634件，較上年同期增加17.63%；投（增）資金額計325億8,079萬8,000美元，較上年同期減少21.61%；對中國大陸投資截至9月核准對件數為171件，件數較上年同期減少37.59%；核准投（增）資金額計8億9,326萬6,000美元，較上年同期減少73.23%。

