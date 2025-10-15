物價指數回穩 立委提醒政府：與民眾感受有落差

立委李坤城15日於立法院財政委員質詢，他關切物價問題。有關政府公布物價指數統計，他提醒主計總處，雖然數字顯示回穩，但民眾感覺卻仍偏高，政府不能忽略這種心理落差，否則會失去民眾信任。

李坤城表示，主計總處公布今年1月至9月的CPI雖較去年同期漲1.77%，但民眾實際感受卻遠高於數據，尤其以外食、蔬果與醫療費用漲幅明顯。主計長陳淑姿認同，外食價格偏高，主計總處將持續追蹤民生物價變化。

針對《財政收支劃分法》修法進度，李坤城提及，去年底在野黨倉促修法導致諸多問題產生，除分配公式錯誤外，目前在野黨提出的修改版本，將使地方補助制度更為僵化，呼籲行政院應儘速提出修法版本，以免再次陷入財劃法惡修困境。

李坤城說，若按照在野黨所預告的財劃法版本，要求「各縣市一般性補助款不得低於前一年度」及「計畫性補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」，李坤城直言，若此版本通過，將嚴重限制中央政府彈性分配，造成執行困難。

陳淑姿回應，按照此版本通過的話確實有執行上的困難，舉例來說，計畫性補助款係依各縣市實際需求與計畫進度調整，年度變動屬常態，若強行要求一定的補助額度，恐無法反映地方實際需求，且也得視各縣市的財力分級狀況來做分配。

陳淑姿表示，若新版財劃法實施後，縣市財力分級已全面調整，不可能沿用前十年的舊制額度，所以在野黨版本必須重新檢討修正。

李坤城呼籲財政部與主計處應加快腳步，應該在11月前提出行政院版本，如果行政院不提出院版，只剩在野黨版本，問題會更多。他也提醒，在事權與財權的劃分上應提出明確清單，盡速整理出需修法的條文項目，例如農保、老農津貼、國民年金等等。

陳淑姿表示，包括農保、老農津貼、國民年金等基本財政收支差短經費，應修法回歸地方支應，都需要由各部會一同商討，國發會正進行各項目的整理。

李坤城提到，部分屬地方自治事項，如教育文化、社會福利、水利、道路交通事項等，依《地方制度法》第18條、第19條及第70條規定，應由地方自有財源優先支應，不需修法即可回歸地方政府執行。

他提醒中央政府應主動說明清楚，以免外界誤解為中央卸責。之前就曾發生過，像是校園冷氣、營養午餐、水電費等本來就是地方自治事項，中央是過去因地方財力不足才補助，現在地方財源增加，回歸地方負擔是合理的。