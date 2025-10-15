經濟部長：改善屋頂太陽能 離岸風電找更多案場

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「近來烏山頭水庫太陽能板引發汙染疑慮，政府會加速監督屋頂型太陽能！」經濟部長龔明鑫15日出席鏡周刊「零碳永續高峰論壇」時強調，政府也將加速發展地熱、離岸風電與節能技術，並請交通部與國防部評估新的離岸風電場域；環境部次長謝燕儒則鼓勵企業提出自主減碳計畫，以因應未來的碳費徵收。

更新太陽能板效率

龔明鑫致詞時表示，極端氣候、地緣政治、美中競爭與新關稅議題持續對台灣造成很大挑戰，尤其是堰塞湖的部分，要改進救災的效率，還有中國的稀土出口限制，台灣也要思考強化稀土的回收精煉。他表示，在2050淨零碳排目標依舊存在下，如何創造低碳永續發展的國家是重要的議題。

「無論有沒有核能，台灣都要推動再生能源！」龔明鑫強調，這是國際大趨勢，雖然近來有遇到一些小阻礙，例如太陽能面板的清理問題等，經濟部會儘量澄清。但他也說，在沒有爭議的部分，例如屋頂型的太陽能板，將會加強推動；地面型的則會與環境儘量融合，同時也透過更新效率更好的太陽能板，加強發電效率。

發展地熱、矽光子技術

針對離岸風電，龔明鑫強調，台灣在2016年以前完全沒有經驗、技術都來自歐洲、缺乏金融融資擔保品，但最終還是一一克服，目前在台海的4百多個風機都安然無恙，發電量也比想像中好，未來將請國防部與交通部評估可能的潛力案場，讓業者可以先進行相關準備。

提到新能源議題，龔明鑫說，歐洲的地熱技術發展成熟，對台灣豐富的貯存量相當有興趣；另外，節能方面，龔明鑫也說，若ESCO技術可以更大幅推動，也許就不用蓋那麼多電廠，面對AI增加耗電量，也可透過發展矽光子技術、量子技術來改變計算方式，提高能源使用效率。

9成提出自主減碳

「碳費一定要先收，未來才能開啟相關收費機制！」環境部次長謝燕儒強調，排碳是有價的，碳費將開始徵收，但環境部也有收費門檻與自主計畫的打折，初期徵收的對象，基於減碳與社會責任等理由，有9成都有提出自主減碳，未來碳費也會加強投入綠色技術的研發與人才研發。

