綠電有限、儲能成本高 童子賢仍主張核能

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
和碩科技董事長童子賢15日在論壇演講旁徵博引，呼籲政府仍需考慮採用核能。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
和碩科技董事長童子賢15日在論壇演講旁徵博引，呼籲政府仍需考慮採用核能。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣沒有中國、德國那麼多的地，太陽能、儲能也非完全永續，盼政府仍考慮發展核能！」和碩科技董事長童子賢15日於「零碳永續高峰論壇」中強調，台灣有75%碳排來自發電與運輸，未來希望強化交通運具電氣化，從產業節電，還有從高碳排產業減碳，多管齊下，才有機會順利減碳。

低碳佔比遠遜世界

童子賢表示，台灣曾經63%電力是由水力與核能組成，此外台灣近年來的電力成長已經趨緩，AI造成的發電成長沒有想像中大，但台灣的低碳能源佔比太低，僅有13%左右，但全球平均有41%、中國有41%、美國有43%、歐盟有71%，且歐盟除了水力以外，有很高比例是核能，但台灣只要聽到核電超過10%就很害怕，其實沒有必要。

「台灣沒有內蒙、青海與新疆那樣廣沃的土地！」童子賢說，這三地的土地面積是台灣的99.5%，才讓中國目前有10%的太陽能發電、11%風力發電。此外，過去大多認為綠能會循環，「但永續的是太陽、不是太陽能板，」童子賢說，太陽能板打不過中國，且材料最多只能用30年、夜間也無法支援，因此要謹慎思考太陽能的佔比。

儲能廢棄物難處理

對於儲能可以強化綠電使用效率的說法，童子賢說，鋰電池可充電次數有限，最有效率的運作8到10年，儲能就會沒有商業價值，之後廢棄物處理的價錢與污染恐是天文數字。他強調，核能使用土地小、不排碳、非間歇發電且能源韌性佳，且多國已經倡議要增加核能發電3倍，盼台灣能追隨國際潮流。

「台灣有75%碳排是用在發電與運輸！」童子賢認為，未來在產業與運輸上減碳才是大趨勢，家戶節電、不吹冷氣，反而在健康方面容易有更多社會成本。他指出，半導體產業的排碳量比起中鋼等石化與高汙染產業仍低，未來要強化相關產業減碳，還有交通運具從公共的無碳化也要進步到個人運具的無碳化。

我國減碳速度太慢

童子賢提醒說，燃煤發電以大氣為垃圾場，近年來PM2.5的濃度比過去還要高5到6倍，住宅碳排佔比僅19%，政府減碳要減對方向，若不加速減碳，除了道德壓力以外，也恐面臨國際徵收3千到8千億元的碳費，台灣人年均碳排仍高達1.2萬噸，減碳進度已相當落後，盼採用多元減碳方式加速。

