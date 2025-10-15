快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

水庫設光電板惹議 鍾佳濱：主管機關要提出例證讓國人放心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

台南烏山頭水庫、高雄鳳山水庫接連發生光電板爭議，高雄市經發局稱鳳山水庫光電板是高雄市前市長韓國瑜任內同意籌設，國民黨立委陳菁徽則說，招標是民進黨的陳菊，啟用是民進黨的陳其邁，怎麼全部都推給韓國瑜？民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，國人若對此有疑慮，主管機關要拿出具體的例證。

鍾佳濱指出，昨天環境部所做的調查以及農業部所做的實證，都說明以各式各樣的發電方式，光電的發電對於環境的污染和衝擊都相對較小，至於在水庫可不可以放光電板，這種做法在先進國家比比皆是，國人如果對此有所疑慮，希望主管機關要拿出具體例證，讓國人能夠放心。

鍾佳濱說，地方政府和中央政府的權責分工，大家都多所討論，從台北市政府面對為達要落腳北士科案就可知，至於地方政府對於水庫、光電板等相關設施核定，是否和中央有一定分權，這就由相關主管機關去釐清。

鍾佳濱表示，水庫設光電板在包括像日本等先進國家是否為常見的案例，如果是，那國人對於水庫水值的期待、要求，主管機關應該如何做保證，這是國人關心的重點，也希望主管機關要拿出具體例證，讓國人能夠放心。

烏山頭水庫 光電板 鍾佳濱

延伸閱讀

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

影／民進黨立院黨團赴監察院 檢舉黃國昌涉違反政治獻金法

民進黨團追黃國昌「狗仔頭」偷拍金流 將要求監院調查

相關新聞

今年低估的GPD應會上修 主計長：超過4.5%趨近於5%

主計總處8月公布經濟預測，將2025年台灣經濟成長率上修為4.45%。行政院主計總處主計長陳淑姿今在立院財政委員會表示，...

中國大陸管制稀土出口 童子賢：可能會誘導某些國家重新開採

中國大陸政府近期連發數條公告升級稀土出口管制措施，市場憂心衝擊科技業生產，對此，和碩（4938）董事長童子賢15日指出，...

今年經濟成長率可望上修 主計總處：有機會趨近5%

亞洲開發銀行日前公告台灣2025年經濟成長率至5.1%，總統賴清德並於國慶演說中引用該數據，指出台灣表現居亞洲四小龍之首...

逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

逃逸移工存在「灰色地帶」，立委今天表示，近年新住民租地種田已非罕見，但不少人卻是逃逸移工，而農藥的使用也無人把關，並用極...

經濟部長：改善屋頂太陽能 離岸風電找更多案場

「近來烏山頭水庫太陽能板引發汙染疑慮，政府會加速監督屋頂型太陽能！」經濟部長龔明鑫15日出席鏡周刊「零碳永續高峰論壇」時強調，政府也將加速發展地熱、離岸風電與節能技術...

綠電有限、儲能成本高 童子賢仍主張核能

「台灣沒有中國、德國那麼多的地，太陽能、儲能也非完全永續，盼政府仍考慮發展核能！」和碩科技董事長童子賢15日於「零碳永續高峰論壇」中強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。