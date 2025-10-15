水庫設光電板惹議 鍾佳濱：主管機關要提出例證讓國人放心

台南烏山頭水庫、高雄鳳山水庫接連發生光電板爭議，高雄市經發局稱鳳山水庫光電板是高雄市前市長韓國瑜任內同意籌設，國民黨立委陳菁徽則說，招標是民進黨的陳菊，啟用是民進黨的陳其邁，怎麼全部都推給韓國瑜？民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，國人若對此有疑慮，主管機關要拿出具體的例證。

鍾佳濱指出，昨天環境部所做的調查以及農業部所做的實證，都說明以各式各樣的發電方式，光電的發電對於環境的污染和衝擊都相對較小，至於在水庫可不可以放光電板，這種做法在先進國家比比皆是，國人如果對此有所疑慮，希望主管機關要拿出具體例證，讓國人能夠放心。

鍾佳濱說，地方政府和中央政府的權責分工，大家都多所討論，從台北市政府面對為達要落腳北士科案就可知，至於地方政府對於水庫、光電板等相關設施核定，是否和中央有一定分權，這就由相關主管機關去釐清。

鍾佳濱表示，水庫設光電板在包括像日本等先進國家是否為常見的案例，如果是，那國人對於水庫水值的期待、要求，主管機關應該如何做保證，這是國人關心的重點，也希望主管機關要拿出具體例證，讓國人能夠放心。