沃旭能源將參加2025台灣國際智慧能源周 將聚焦四大重點

沃旭能源將於10月29日至31日參與「2025台灣國際智慧能源週」，以「離岸風電向前行！驅動台灣永續未來」為主軸，規劃高峰論壇與系列主題，聚焦能源韌性、產業競爭力、永續投資、生態共榮，展示離岸風電在AI 與淨零浪潮下，為台灣社會、經濟及自然創造長遠價值。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，從台灣近年實際發展經驗，已證實離岸風電能穩定供應大規模乾淨電力。以2024年為例，離岸風電發電量達86億度，占全年再生能源發電量約25%。預計2030年離岸風電裝置容量將成長至10.9 GW，年發電量將突破300億度，成為台灣整體電力供應的核心力量。今年展會中，沃旭將與產官學各界交流，在兼顧環境永續的同時，攜手推動離岸風電健全發展，助力台灣落實淨零轉型。

「離岸風電向前行｜能源韌性、產業競爭力與資本市場」論壇邀請行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫博士、中國信託商業銀行資深副總經理廖淳霖，與沃旭台灣董事長汪欣潔等人，共同探討離岸風電在協助台灣強化能源韌性、加速減碳進程與提升產業國際競爭力所扮演的關鍵角色。

10月29日，將分享沃旭永續行動 — 與自然和諧共生的綠能，沃旭堅信綠能設施應創造增益周邊環境與生態的正向影響，並將此核心價值全方位落實在風場開發、建置、運維階段。沃旭能源的生物多樣性專家們將分享珊瑚、魚類、鳥類監測與保護等前瞻研究計畫的最新成果，展現離岸風電透過科學監測與規劃，實踐生態共榮。

10月30日則是分享，穩定供電的關鍵力量，沃旭運維台灣隊來揭密確保離岸風場高效運行、穩定供電的關鍵，在於運維人才與專業技術的長期投入。沃旭運維台灣隊同仁將透過影片與現場分享，帶領大家走進他們的工作日常，從陸上控制中心到離岸風場，介紹沃旭從離岸風場人才培育、運維技術、科技運用到運用數據分析，全方位確保大彰化離岸風場的風機持續運轉。

10月31日則將聚焦風電解密：跟著沃旭探索離岸風電，今年沃旭能源特別推出「風電解密」導覽活動，邀請學生團體走進展場，透過深入淺出的方式帶領大家近距離了解運維、建置以及開發中的離岸風場，每場導覽 30 分鐘，學生團體 10–15 人組團參加，請提前至沃旭臉書或Instagram私訊小編預約參加。

沃旭特別打造沉浸式海底世界投影空間，帶領參觀者了解珊瑚育生可行性研究的進展。每年獨家限量的「地球冰淇淋」也再次登場，展位結合視覺、聽覺與味覺體驗，讓大家感受沃旭全力發展離岸風電的同時，亦不忘兼顧氣候行動、生態保護與社區共榮的努力，展現離岸風電多元永續價值。