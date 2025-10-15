中國大陸管制稀土出口 童子賢：可能會誘導某些國家重新開採

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
中國大陸政府近期連發數條公告升級稀土出口管制措施，市場憂心衝擊科技業生產，對此，和碩（4938）董事長童子賢15日指出，此事不會對和碩造成直接影響，他認為，美國以前也是稀土生產的第二名，但目前產量比較少，「但如果牽涉到國與國競爭的話，也許會誘導某些國家去重新開採稀土」。

童子賢15日出席2025零碳永續高峰論壇，會前接受媒體訪問，回應大陸政府近期升級稀土管制議題。

對此，童子賢回應，不會對和碩直接造成影響。稀土是很多產業都會用到的物質，但不只是稀土管制會造成全世界貿易或產業的問題，過去一百年來全球化，其實都是彼此互相依賴、互相需要。

童子賢舉例，2022年疫情期間印度有管制小麥出口，越南也管制稻米，2021年馬來西亞管制雞肉，都是疫情期間糧食供應吃緊。「現代文明需要運作的東西非常的多，沒有一個產業、國家能百分百自給自足」。

童子賢認為，不要小看美國，美國也曾是全球稀土生產的第二名，澳洲大概是第三或第四名。如果美國只是因為暫時的貿易不方便，而暫時拿不到大陸生產的稀土，因此讓美國決定火力全開、全力生產，那也未必不行。

童子賢說，回過頭來看，稀土產業特性是高耗能跟需要廣大的土地，同時也帶來一些汙染。「所以我在猜，這也是澳洲慢慢把那個稀土第一名讓給中國的原因」，而美國以前也是稀土生產的第二名，但目前產量比較少，「但如果牽涉到國家跟國家競爭的話，也許會誘導某些國家去重新開採稀土」。

