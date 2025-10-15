聚界潔能董事長劉宇環：國際間對台灣核融合創新的重視正持續升溫

國內唯一核融合發展的新創公司聚界潔能（Alpha Ring）近日受國際原子能總署（IAEA）邀請，將赴成都參與相關會議。聚界潔能董事長劉宇環14日表示，國際間對台灣核融合創新的重視正持續升溫。

劉宇環強調：「我們的工作，是把核融合從理論推向可操作、可擴散的場景。小型核融合反應器與教學裝置的結合，讓人才培育、研究驗證與產業需求可以在同一張桌上對齊。台灣唯有即刻行動，才能把研發與教育的優勢轉為競爭力。」

聚界潔能公司表示，IAEA 是聯合國架構下專責原子能和平用途與安全監管的國際機構，長期訂定國際安全標準、推動技術合作與教育能力建設。國際原子能總署會議向來重視安全、監管與人才培育，私部門參與門檻不低；此次台灣團隊受邀，顯示其在教育場域與實作方案上具備參考性。

聚界表示，本次將以 Alpha-E 教育系統與桌上型核融合反應爐為主軸，說明如何透過課程設計、實驗量測與師生培訓，把核融合理論從教科書帶進教室與實驗室。學生可在安全情境下觀察核融合反應、讀取偵測數據，教師則可依課綱規畫專題與評量，目標是在校園內建立可驗證、可複製、可擴散的教學模式。

今年9月，聚界潔能也受邀出席 Atlantic Council「全球公民獎」盛會，與來自各國的政經與學研領袖同場交流，活動嘉賓包括法國總統馬克宏。Atlantic Council在2024訪台時即曾指出，台灣在能源轉型中的關鍵位置不容忽視，並強調核能對台灣而言「可能是無可避免的選項」。接續在紐約舉行的 Concordia 年度峰會，聚界潔能也以台灣視角，討論如何把核融合技術與教育現場結合，形成既能培育人才又能支援產學研究的路徑。

除美歐平台外，聚界亦受邀赴中東「未來投資倡議」（FII），就前瞻能源的投資與落地提出觀點，議題涵蓋以小型核融合反應器為核心的示範場域、跨校合作與國際聯盟的擴展。FII 匯聚全球資本與產業要角，包括貝萊德董事長兼執行長 Larry Fink、摩根大通執行長 Jamie Dimon，以及黑石聯合創辦人兼執行長 Stephen Schwarzman 等。透過與不同地區決策者與資本夥伴的對話，聚界期望加速教育、研究與產業三方的連結，為下一階段的規模化應用鋪路。

在產學合作方面，聚界已與多所國際大學建立專題與課程合作，包括加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）之 Capstone 計畫、普渡大學（Purdue University）、保加利亞索菲亞大學（Sofia University）與牛津大學（Oxford University）等。透過可視覺化的實驗裝置與數據偵測，學生與研究團隊能在校園中觀察到真實核融合反應、累積可驗證的量測結果，進一步形成可複製的課綱與研究模組。

如今，台灣面臨淨零轉型、電力穩定與產業升級的三重壓力，需同時布局短中長期的穩定、低碳與前瞻方案。聚界此番以校園為起點的核融合教育路徑，嘗試把人才培育、研究驗證與產業需求串在一起：先在教室建立能力，再把量測方法與安全流程制度化，逐步擴散到更多學校與研究單位。若能持續累積實證與師資能量，未來在台灣能源版圖中，核融合不只是一句口號，而是一條從課桌延伸到實驗室與示範場域的務實道路。