快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

水庫設光電板引熱議 綠委籲提例證讓民眾放心

中央社／ 台北15日電

水庫設置水面光電設施近日掀起議論，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪說，光電發電對環境的衝擊跟污染相對較小，如果民眾對水質有所疑慮，希望主管機關拿出監測報告與具體例證，讓民眾放心。

台南烏山頭水庫、鳳山水庫設置水面型光電設施，是否影響環境，成各界討論重點，也掀起朝野論戰。

鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪表示，在水庫設光電板，這在日本等先進國家是常見做法，而環境部所做調查、農業部所做實證都說明，光電發電在各式各樣的發電方式中，對環境的污染與衝擊是相對較小，但如果民眾有所疑慮的話，希望主管機關拿出具體例證，讓民眾放心。

鍾佳濱接著指出，水庫設光電板，這在日本等先進國家比比皆是，但如果民眾因此對水庫的水質有所疑慮，他認為環境部、農業部等，要提出相關監測報告取信民眾。

此外，前總統蔡英文14日透過臉書分享日前參與台灣女孩日活動的影片，她提到，2018年應該是她最慘的時候，大家都說她只會做一任總統，當時她告訴自己絕對不能輸在這一場，「我不能讓第一次有女性做總統就失敗」，所以她繼續撐下去，要證明在台灣女生做總統還是可以做得很好。

鍾佳濱受訪指出，每一任國家元首有其承擔責任、面對壓力的方式，蔡英文願意分享當年面對逆境時的自處及尋求力量的方式，他認為包括總統賴清德、各級領導人、首長，都應該有所感應。

烏山頭水庫 鍾佳濱 蔡英文

延伸閱讀

民進黨團監院檢舉規避政治獻金法 黃國昌嗆：國家機器鬥爭政敵

影／民進黨立院黨團赴監察院 檢舉黃國昌涉違反政治獻金法

民進黨團追黃國昌「狗仔頭」偷拍金流 將要求監院調查

國民黨主席選舉傳中介選 綠盼朝野共同因應集體威脅

相關新聞

今年低估的GPD應會上修 主計長：超過4.5%趨近於5%

主計總處8月公布經濟預測，將2025年台灣經濟成長率上修為4.45%。行政院主計總處主計長陳淑姿今在立院財政委員會表示，...

中國大陸管制稀土出口 童子賢：可能會誘導某些國家重新開採

中國大陸政府近期連發數條公告升級稀土出口管制措施，市場憂心衝擊科技業生產，對此，和碩（4938）董事長童子賢15日指出，...

今年經濟成長率可望上修 主計總處：有機會趨近5%

亞洲開發銀行日前公告台灣2025年經濟成長率至5.1%，總統賴清德並於國慶演說中引用該數據，指出台灣表現居亞洲四小龍之首...

逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

逃逸移工存在「灰色地帶」，立委今天表示，近年新住民租地種田已非罕見，但不少人卻是逃逸移工，而農藥的使用也無人把關，並用極...

沃旭能源將參加2025台灣國際智慧能源周 將聚焦四大重點

沃旭能源將於10月29日至31日參與「2025台灣國際智慧能源週」，以「離岸風電向前行！驅動台灣永續未來」為主軸，規劃高...

「臺灣週」隆重開幕 展現打造亞洲資產管理中心決心

為展現我國推動「亞洲資產管理中心」的決心與成效，台灣首度舉辦「臺灣週」，並於15日上午舉行盛大開幕式，金管會彭金隆主委親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。