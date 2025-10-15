水庫設光電板引熱議 綠委籲提例證讓民眾放心

水庫設置水面光電設施近日掀起議論，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪說，光電發電對環境的衝擊跟污染相對較小，如果民眾對水質有所疑慮，希望主管機關拿出監測報告與具體例證，讓民眾放心。

台南烏山頭水庫、鳳山水庫設置水面型光電設施，是否影響環境，成各界討論重點，也掀起朝野論戰。

鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪表示，在水庫設光電板，這在日本等先進國家是常見做法，而環境部所做調查、農業部所做實證都說明，光電發電在各式各樣的發電方式中，對環境的污染與衝擊是相對較小，但如果民眾有所疑慮的話，希望主管機關拿出具體例證，讓民眾放心。

鍾佳濱接著指出，水庫設光電板，這在日本等先進國家比比皆是，但如果民眾因此對水庫的水質有所疑慮，他認為環境部、農業部等，要提出相關監測報告取信民眾。

此外，前總統蔡英文14日透過臉書分享日前參與台灣女孩日活動的影片，她提到，2018年應該是她最慘的時候，大家都說她只會做一任總統，當時她告訴自己絕對不能輸在這一場，「我不能讓第一次有女性做總統就失敗」，所以她繼續撐下去，要證明在台灣女生做總統還是可以做得很好。

鍾佳濱受訪指出，每一任國家元首有其承擔責任、面對壓力的方式，蔡英文願意分享當年面對逆境時的自處及尋求力量的方式，他認為包括總統賴清德、各級領導人、首長，都應該有所感應。