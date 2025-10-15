長榮工會籲修法保障請假權益 不排除10月26日城市馬拉松陳情

長榮航空孫姓空服員日前抱病執勤返台後住院不治，引發外界關注該公司請假規則制度是否合理。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會15日赴立法院表達訴求，呼籲政府修法保障員工請假權益，提出禁止雇主因員工請病假而有不利待遇等3大訴求，另也要求長榮航空高層出面說明，否則將在10月26日城市馬拉松現場抗議。

工會提出訴求包括，現有法定病假天數30天內，應有一定天數被保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇；申請特別休假和天災期間不出勤，也是員工基本權利，所有天數都應禁止雇主因為員工請特別休假、天災假而有不利待遇。

工會也提出，不利待遇不應該僅限於全勤獎金，以考績、班表、升遷等方式箝制勞工請假，也包含國定假日被加重懲罰、相關權利被剝奪等，主管機關都應該明定為不利待遇的樣態，以免雇主無限擴張管理權限。

現役空姐代表李亦涵也在現場指出，在長榮航空約有4,000名空服員，生病是明碼標價。平日生病扣1分；周末或連續假日生病扣2分；跨年、農曆新年生病扣3分；若請逾4天臨時特休，就會失去申請航班或休假的資格；跨年、農曆新年生病扣3分，如果連假、旺旺日臨時特休，就會被鎖班表，等於失去私人生活主導權；如果不幸生病住院或開刀，根本就是考績倒數2％聽牌，可能被扣年終、福利機票不能用、人評會等著你。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，工會與公司每月都有勞資協商，下周二下午2時將針對請假制度與公司協商，要求長榮航空派出有權利決策的高階主管出席。他也說，事發至今高階主管已神隱5天，若接下來還不願出面針對訴求回應，將於10月26日長榮航空馬拉松開幕當天，當面遞交陳情書給董事長。

此外，交通部民航局長何淑萍今日赴立法院備詢前接受媒體採訪時也提到，有關長榮部分，民航局要求徹底檢討改進，包含作業層面的SOP、應變通報處理等，另作業裡是否影響員工請假的部分，看到一些報導發現，員工對於請假制度比較沒一個彈性空間，也會要求長榮配合勞動部，因請假牽涉勞動權益、勞動條件，會請長榮做深刻檢討，或在公司跟工會勞資座談時，提出相關探討。

勞動部長洪申翰會前受訪也提到，若雇主拒絕勞工請病假，可依事業單位規模、違反人數、情節加重罰緩，最高開罰150萬元，且根據勞動部函釋、法院判決，全勤獎金是工資的一部分，勞工這周也做了一些研議，若勞工請病假，就要被沒收當月全勤獎金，「這其實不合理」，不能這樣，勞動部後續也會以制度性要求，來保障勞工權益。

同時，洪申翰也呼籲企業雇主，若勞工生病，該請病假休息卻硬撐著上班，不該被視為企業的正面績效，從職場健康角度來看，也不該被制度性鼓勵，不過勞工請病假、不利對待的樣態多元，都還需要進一步綜合檢視。