今年低估的GPD應會上修 主計長：超過4.5%趨近於5%

主計總處8月公布經濟預測，將2025年台灣經濟成長率上修為4.45%。行政院主計總處主計長陳淑姿今在立院財政委員會表示，目前看來「有些低估」，亞銀估今年台灣經濟成長5.1%、央行也上調至4.55%，「今年GDP應會超過4.5%，一般認為趨近於5%。」

立院財政委員會今邀陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢，國民黨立委林德福、賴士葆、李彥秀質詢時均問及台灣今年經濟成長表現。

林德福質詢時問，賴清德表示今年GDP上修，且是亞洲四小龍之首並超過中國。陳淑姿表示，這是亞銀的數字，主計總處8月預測今年GDP成長4.45%，亞銀預估今年台灣GDP成長5.1%，下半年情況持續穩定，關稅的影響不是下半年就會馬上顯現，還要看後續發展情形。

林德福問近期我國出口成長靠AI，是否會泡沫化？陳淑姿表示，目前需求還是很強，但要防範，韌性預算編列預算協助企業，目前AI持續看好，將會適時提供協助。

至於今年GDP成長4.45%，陳淑姿指出，有點低估，亞銀估5.1% 央行估4.55%，都比主計總處8月的預測數高，「我們比較保守」，今年GDP應該會超過4.5%，一般認為是趨近於5%。另近期CPI漲幅縮小，但民眾仍有感物價上漲。陳淑姿說，主因下跌項目不是經常購買項目，像水果受災害影響會比較貴，房租、醫療費用也高，外食費也是，但目前蔬菜漲幅逐漸緩和。

賴士葆也問及賴清德今年的國慶演說引用亞銀數據，陳淑姿表示，主計總處原本認為下半年經濟成長放緩，但近幾個月景氣穩定，且AI需求看好，8月預估的經濟成長率4.45%「應該有點低估」。陳補充，綜合近期經濟情勢，今年經濟成長率應該會上修，看看今年有沒有機會趨近5%。