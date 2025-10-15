三三會林伯豐看輝達進駐北士科 中央與地方政府應協調法律上解套

三三會15日舉行10月例會，針對全台關心輝達進駐北士科T17與T18基地的議題，理事長林伯豐表示，輝達創辦人為華裔，但本質仍是美國企業，在台灣設立總部是看中亞洲市場，政府應該積極爭取，目前的爭議卡在新光人壽標得的北士科地上權案，但新光已與台新金控合併，相關法規應該有解釋空間。

林伯豐表示，台新金控董事長吳東亮希望在地上權交易中獲得其應得的利潤差額，「對於企業家來說是合理」；另外傳出中央政府建議改選其他地點的方案，他認為「買地人的選擇權最大」，應該要尊重輝達的決定，希望輝達能順利在台北市落腳。

林伯豐表示，中央與地方政府應該積極協調，只要在法律上解套，大概可以趕在2026年動工，以確保台灣在AI科技發展中的領先地位，不過要小心「不能陷入柯文哲的現象」，倘若涉及圖利，恐怕會有司法的爭議出現。

林伯豐隨後在致詞時表示，台灣金融業產值每年約1.45兆元，約佔台灣GDP的6.4%到6.76%之間。台灣應提高金融業在區域布局與外資吸引力，並以優惠稅制吸引國際人才，促使台灣成為區域資金匯聚地。針對台灣金融業，林伯豐建議可從以下方向進行改進：

一、政府與監理機關可鼓勵金融機構進行策略性整併，提升規模經濟與競爭力。

二、應持續投資AI、大數據、雲端運算與區塊鏈等技術，以提升營運效率與客戶體驗。

三、建立更嚴謹的資安防護架構與即時監測機制，確保金融資訊安全。

四、監理機關可採取「原則導向」的彈性監理，讓創新服務有更多試驗空間。

五、推動開放銀行（Open Banking）與資料共享平台，促進跨機構合作與創新。

六、鼓勵產學合作與專業培訓，培養兼具金融知識與科技能力的人才。

林伯豐表示，2026年最低工資已確定調漲3.18%，政府已連續十年調漲最低工資，每次調漲工商界只能被動接受。目前受美國對等關稅的影響，無薪假人數已達8,070人。最低工資調漲將使企業成本增加，可能會減少雇用，建議政府應採取下列措施：

一，提供中小企業補助、技術升級、培訓資源，協助降低人力成本衝擊。

二，提供營所稅減免或暫緩繳納期限，透過中小企業信用保證基金提供低利貸款或利息補貼，降低資金壓力。

三，可設立「調薪企業稅額抵減」機制，鼓勵合法調薪與留才。

四，應評估研究時薪與月薪脫鉤，以及本國員工與外勞最低工資脫鉤的可行性。