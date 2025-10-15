DWS：歐洲全面重啟財政與監管政策 多元資產受青睞

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

德意志資產管理（DWS）全球首席投資總監維達（ Vincenzo Vedda）指出，歐洲全面重啟財政與監管政策，投資吸引力大增，將持續受惠於全球分散美元資產的趨勢。德國作為區內最大經濟體，自然成為歐洲投資的理想門戶。

維達指出，歐洲正全面重啟財政與監管政策，以加強國防實力及穩固經濟，並透過支持創新提升長遠競爭力。歐洲經濟雖然長期不振，但轉機可能已浮現。歐洲憑藉在清潔能源與先進製造技術的領先優勢，正發展成為全球創新樞紐。

維達表示，與此同時，美國經濟不確定性明顯上升，貿易與增長前景看淡。相對而言，以歐洲為投資地的吸引力正逐步增強，背後有「儲蓄與投資聯盟」（Saving and Investment Union）等倡議支持，預期將深化區內資本市場。

歐股今年上半年較美股強勢，但第3季以來美股再度勝出。維達分析，原因有三。一是美國人工智慧（AI）族群持續強勢，加上關稅政策衝擊未如預期嚴重。二是歐洲企業面臨匯率逆風。三是央行政策預期出現差異。未來四季，DWS預估美國聯準會（Fed）將降息五次、每次各1碼（即0.25個百分點），但歐洲央行（ECB）可能僅降息一次。

雖然美股創高，但晨星最新數據顯示，投資人對美股及美債態度審慎，第2季美國大型混合型股票ETF流出約30億歐元，同期間歐洲及歐元區股票ETF則吸納近80億歐元。

維達指出，整體而言，投資人並非全面撤離美國，而是尋求更均衡的區域分散配置，歐洲市場正明顯受惠於此調整。除了股債之外，歐洲房地產正迎來明顯復甦，流動性不斷改善，加上財政政策支持及供給有限，吸引環球投資人目光。

