經濟部領航十國共構亞太供應鏈韌性網 工研院舉辦 APEC 研討會

為強化亞太地區5G智慧製造合作，經濟部產業技術司與APEC科學技術創新政策夥伴關係小組（PPSTI）共同支持，由工研院於10月15日至16日舉辦「APEC 5G智慧製造國際研討會」，邀集美國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、泰國、印尼、智利、祕魯及臺灣等十個APEC經濟體的產、官、學、研專家，聚焦在製造場域的5G創新應用與政策推動，並以「5G智慧製造驅動產業新動態」、「以智慧製造打造可持續且具韌性的供應鏈」及「透過數位化轉型推動智慧製造創新」三大主軸展開，藉由多方經驗交流促進跨國合作，共同打造具韌性與永續性的亞太供應鏈。

工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，5G 的低延遲與高可靠特性正成為製造業數位轉型的利基。工研院持續深化 5G 專網技術，並已攜手企業推動多元應用。例如與和碩合作開發 5G O-RAN 節能專網，聚焦能源管理以及抑制信號干擾的解決方案；以及與中華電信、泰雅科技及新創海云智慧合作，在茂森木業導入 5G 專網，結合 AIoT 與深度學習檢測技術，快速檢測木皮瑕疵，輔助品檢人員進行補皮，大幅提升生產效率與品質，突破傳產限制、提升品質控管，展現智慧製造典範，此次透過案例實地觀摩，APEC與會成員直觀理解科技協助傳產，加速數位轉型，作為各國推動 5G 智慧製造解決方案的重要參考。

經濟部產業技術司科技諮詢委員李貫銘表示，感謝 APEC PPSTI 與各經濟體的支持，促成臺北舉辦本屆活動。根據Verified Market Research (VMR) 市場研究公司預估，至 2033 年全球智慧製造規模將達 1,500 億美元，年複合成長率高達 27%。5G 驅動智慧製造已是全球不可逆的趨勢，臺灣兼具資通訊與製造產業優勢，被視為 5G 智慧工廠的理想驗證場域與重要合作夥伴。

經濟部產業技術司積極透過科專計畫投入資源，推動5G智慧製造相關技術研發與應用，例如補助和碩聯合科技開發5G O-RAN節能專網，聚焦能源管理以及抑制信號干擾的解決方案，並於海外越南與印尼打造5G 智慧工廠，有利於推動 5G AIoT 結合資通訊與傳統製造業跨域合作，希望透過此次研討會，各經濟體能分享多元經驗與政策、強化技術合作，共同攜手推動亞太供應鏈升級與發展。

「APEC 5G智慧製造應用國際研討會」旨在掌握未來全球市場的發展趨勢與機會，透過來自產業、學術及研究界的專家分享，運用 5G 智慧製造技術強化供應鏈韌性實務經驗，聚焦於設備連接、智慧感測與遠端操作等創新應用。並提供協助製造業者克服營運挑戰、提升彈性與效率的解決方案。期望促進跨領域合作，推動 5G 技術驅動下的智慧製造轉型。

展望未來，工研院將持續發展「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」與「智慧化致能技術」五大領域。本次5G智慧製造國際合作正呼應「永續環境」主軸，透過高效能通訊與AIoT應用推動能源管理與製造節能，展現臺灣以科技創新實現綠色製造與產業永續的具體行動。未來，工研院將持續深化國際合作與技術研發，協助我國產業在全球淨零轉型浪潮中展現競爭優勢。