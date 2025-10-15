賴清德打造台灣之盾 主計總處：國防預算不會排擠民生建設

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

總統賴清德日前於國慶演說中指出，國防預算將於2030年前提高至GDP的5%，並加速打造「台灣之盾」，包括引進高科技與AI技術建構智慧化防禦體系，以及持續投資國防創新科技三大目標，展現守護國家的決心。

主計總處15日赴立法院財政委員會報告時，國民黨立委林德福質疑，若國防預算持續擴增，是否會排擠其他特別預算與民生支出？主計長陳淑姿回應，國防經費的發展與建設目標，其實是逐年達成，主計總處會在有限資源下，讓國防預算穩健成長，不致排擠其他支出。

陳淑姿補充，政府在資源分配上，會妥適排列優先順序，像治水、災防、民生與經濟建設仍屬最優先項目，當然，國防同樣是重要支出，會在總體財政空間內，達成建設目標。

林德福進一步提問「既有台灣之盾，是否也應打造台灣之矛？」陳淑姿回應，因應地緣政治變動，強化防衛也是整體國安戰略的一環，將配合政策方向進行調整。

林德福 國民黨

相關新聞

今年經濟成長率可望上修 主計總處：有機會趨近5%

亞洲開發銀行日前公告台灣2025年經濟成長率至5.1%，總統賴清德並於國慶演說中引用該數據，指出台灣表現居亞洲四小龍之首...

逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

逃逸移工存在「灰色地帶」，立委今天表示，近年新住民租地種田已非罕見，但不少人卻是逃逸移工，而農藥的使用也無人把關，並用極...

主計總處估明年舉債近3千億 AI 新建設列為重點投資

主計總處15日向立法院財委會進行業務報告，2026年中央政府總預算案歲入編列2兆8,623億元、歲出3兆350億元，歲入...

三三會林伯豐看輝達進駐北士科 中央與地方政府應協調法律上解套

三三會15日舉行10月例會，針對全台關心輝達進駐北士科T17與T18基地的議題，理事長林伯豐表示，輝達創辦人為華裔，但本...

助中高齡者創業 勞動部創業貸款最高200萬元

勞動部為協助失業中高齡者及高齡者創業及穩定事業經營，提供最高200萬元創業貸款及2-3年利息補貼，舒緩創業初期的資金壓力...

勞工請病假遭拒 勞長洪申翰：最高罰150萬元

長榮一名空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會探討相關勞權。勞動部長洪申翰15日受訪時表示，如果勞工請...

