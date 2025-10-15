賴清德打造台灣之盾 主計總處：國防預算不會排擠民生建設
總統賴清德日前於國慶演說中指出，國防預算將於2030年前提高至GDP的5%，並加速打造「台灣之盾」，包括引進高科技與AI技術建構智慧化防禦體系，以及持續投資國防創新科技三大目標，展現守護國家的決心。
主計總處15日赴立法院財政委員會報告時，國民黨立委林德福質疑，若國防預算持續擴增，是否會排擠其他特別預算與民生支出？主計長陳淑姿回應，國防經費的發展與建設目標，其實是逐年達成，主計總處會在有限資源下，讓國防預算穩健成長，不致排擠其他支出。
陳淑姿補充，政府在資源分配上，會妥適排列優先順序，像治水、災防、民生與經濟建設仍屬最優先項目，當然，國防同樣是重要支出，會在總體財政空間內，達成建設目標。
林德福進一步提問「既有台灣之盾，是否也應打造台灣之矛？」陳淑姿回應，因應地緣政治變動，強化防衛也是整體國安戰略的一環，將配合政策方向進行調整。
