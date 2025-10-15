助中高齡者創業 勞動部創業貸款最高200萬元

勞動部為協助失業中高齡者及高齡者創業及穩定事業經營，提供最高200萬元創業貸款及2-3年利息補貼，舒緩創業初期的資金壓力，並提供一系列的創業研習課程與網路行銷課程，以及創業顧問諮詢輔導服務，至今已協助1,976人次獲得貸款。

勞動部舉例，早年曾在製造業工作的何先生，因緣際會下選擇投入日式料理行業重新出發，並從零開始學起，憑藉著個人努力累積了超過20年的豐富廚藝經驗，更在從業過程中考取餐飲證照，成功轉型為專業的日本料理師傅。

如今，何先生不僅自行研發獨特菜單，還創立了個人品牌，並積極參加創業課程，開拓新的行銷通路，將最初的夢想付諸實踐。

在創業過程中，何先生透過勞動部失業中高齡者及高齡者創業協助措施，獲貸200萬元資金挹注、產品行銷及營業額提升等輔導協助，使他得以獲得足夠的創業資金與經營能力，將理念化為實際行動。

何先生與太太共同努力下，兩人懷抱著堅定信念，將過往的挑戰轉化為成功創業的基石，不僅體現了個人對夢想的執著與堅持，更展現了在面對挫折時，如何透過不斷學習及善用政府資源，重新開創新的事業與人生。

勞動部勞動力發展署表示，除了提供低利率創業貸款及利息補貼外，為排除中高齡者及高齡者創業障礙及培育經營知能，也提供一系列的創業研習課程與網路行銷課程，並有免費的創業顧問諮詢輔導服務，目前已有2萬6,116人次參與創業課程，並提供5,750人次創業輔導。

此外，除了創業，勞動部也推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，提供適合中高齡者及高齡者的工作、補助和課程，協助提升中高齡者及高齡者就業機會。

以上中高齡者及高齡者就業及創業相關措施與資源，可分別參閱「45+就業資源網」及「微型創業鳳凰網」，或撥打免付費客服專線、創業諮詢服務專線，均將有專人服務。