今年經濟成長率可望上修 主計總處：有機會趨近5%

亞洲開發銀行日前公告台灣2025年經濟成長率至5.1%，總統賴清德並於國慶演說中引用該數據，指出台灣表現居亞洲四小龍之首。不過，主計總處先前預測今年經濟成長率為4.45%，中央銀行估4.5%。

主計總處15日赴立法院財政委員會報告，立委李彥秀質疑，亞銀預測明顯高於國內機關評估，究竟是亞銀過度樂觀，還是主計總處預測偏保守，並關切後續是否有上修空間。

主計總處主計長陳淑姿回應表示，主計總處年中公布的4.45%預測是以當時數據推算，隨著出口動能持續強勁，目前「確實有機會再往上調升」，雖難達亞銀5.1%的水準，但有望超越4.5%，趨近5%。

李彥秀強調，主計總處是國家政策的重要觀測指標，經濟預測不宜過於保守，否則企業信心受挫、投資意願下降；同時也不宜過度樂觀，應以獨立機構角色維持專業與公信力。