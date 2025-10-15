逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

逃逸移工存在「灰色地帶」，立委今天表示，近年新住民租地種田已非罕見，但不少人卻是逃逸移工，而農藥的使用也無人把關，並用極低的價格打擊市場，這些移工已非農民幫手，而是對手。農業部表示，未來農業移工限制擬放寬，讓本土農民能申請到更多合法移工。

脫離原雇主的失聯移工，一旦遭警察或移民署抓到，面臨的結果就是遣返母國，然而農地的人力需求一直存在，這些黑工已是農村不可缺的勞動力，近年來也是台灣農村的常態，甚至也有逃逸移工租地種田的現象。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。立委張嘉郡質詢時表示，逃逸移工自己租地找工人，一來成本低，二來也有濫用藥物快速生產，並以極低價格賣到市場，這種非法低成本打擊合法本土農民的情況相當嚴重，政府要提供合法的移工才能取締這些非法移工，否則他們不是農民的幫手而是對手。

今年5月9日農業移工政策新制上路，除將原有開放總額1萬2000人擴增至2萬人外，並擴大產業類別，新增芽菜、草皮及調整食用菇蕈、種苗（水稻育苗）。生產規模鬆綁雇主資格放寬10人（含）以下，農糧工作事業單位聘僱本國勞工與移工人數核配率1:1比例申請。

農業部長陳駿季表示，會更精準掌握逃逸移工的去向，目前台灣農業移工總額度已擴增至2萬人，未來有需要還可以再和勞動部討論是否增加人數，以及相關限制的放寬等，好讓更多農業經營者申請得到合法移工。