逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季表示，未來擬增加農業移工人數和放寬相關限制，會再來和勞動部研擬。圖／取自國會直播頻道
逃逸移工存在「灰色地帶」，立委今天表示，近年新住民租地種田已非罕見，但不少人卻是逃逸移工，而農藥的使用也無人把關，並用極低的價格打擊市場，這些移工已非農民幫手，而是對手。農業部表示，未來農業移工限制擬放寬，讓本土農民能申請到更多合法移工。

脫離原雇主的失聯移工，一旦遭警察或移民署抓到，面臨的結果就是遣返母國，然而農地的人力需求一直存在，這些黑工已是農村不可缺的勞動力，近年來也是台灣農村的常態，甚至也有逃逸移工租地種田的現象。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。立委張嘉郡質詢時表示，逃逸移工自己租地找工人，一來成本低，二來也有濫用藥物快速生產，並以極低價格賣到市場，這種非法低成本打擊合法本土農民的情況相當嚴重，政府要提供合法的移工才能取締這些非法移工，否則他們不是農民的幫手而是對手。

今年5月9日農業移工政策新制上路，除將原有開放總額1萬2000人擴增至2萬人外，並擴大產業類別，新增芽菜、草皮及調整食用菇蕈、種苗（水稻育苗）。生產規模鬆綁雇主資格放寬10人（含）以下，農糧工作事業單位聘僱本國勞工與移工人數核配率1:1比例申請。

農業部長陳駿季表示，會更精準掌握逃逸移工的去向，目前台灣農業移工總額度已擴增至2萬人，未來有需要還可以再和勞動部討論是否增加人數，以及相關限制的放寬等，好讓更多農業經營者申請得到合法移工。

失聯移工 農民 農業部

相關新聞

今年經濟成長率可望上修 主計總處：有機會趨近5%

亞洲開發銀行日前公告台灣2025年經濟成長率至5.1%，總統賴清德並於國慶演說中引用該數據，指出台灣表現居亞洲四小龍之首...

逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

逃逸移工存在「灰色地帶」，立委今天表示，近年新住民租地種田已非罕見，但不少人卻是逃逸移工，而農藥的使用也無人把關，並用極...

主計總處估明年舉債近3千億 AI 新建設列為重點投資

主計總處15日向立法院財委會進行業務報告，2026年中央政府總預算案歲入編列2兆8,623億元、歲出3兆350億元，歲入...

助中高齡者創業 勞動部創業貸款最高200萬元

勞動部為協助失業中高齡者及高齡者創業及穩定事業經營，提供最高200萬元創業貸款及2-3年利息補貼，舒緩創業初期的資金壓力...

勞工請病假遭拒 勞長洪申翰：最高罰150萬元

長榮一名空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會探討相關勞權。勞動部長洪申翰15日受訪時表示，如果勞工請...

臉書影片防詐出現漏洞 數發部：將要求 Meta 將此部分補起來

數發部先前針對Meta違反《詐防條例》規定，因此依法開罰了三次，15日立委再度關心名人詐騙的議題，對此，數發部長林宜敬指...

