勞長洪申翰：職安法修法 「職場霸凌」建立調查機制

長榮一名空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會探討相關勞權。勞團呼籲，職場霸凌應比照職場性騷擾，訂定再申訴機制。勞動部長洪申翰15日受訪時表示，本次職安法修正草案，其實已經有要求，雇主應該建立職場霸凌的調查處理機制。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請勞動部、交通部、衛福部就「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」進行專題報告，並備質詢。洪申翰於會前接受媒體聯訪。

洪申翰說明，本次職安法修正草案，勞動部已經有要求，雇主應該建立關於職場霸凌的調查處理機制，且應公正、客觀，更應該要有適當的申覆機制，讓勞工有合理的管道，可以來審視這個處理相關的程序是否完備。

洪申翰說，倘若勞工發現雇主針對職場霸凌的處置，有違反程序上的規定，可依照職安法第39條，向主管機關、勞動檢查機關提起申訴，透過外部檢查，來查核這些程序是否違反規定。如果違反的話，雇主必須進行改善，必要時候需重啟調查。

此外，對於文化大學勞動系傳將廢系，洪申翰認為，勞動專業的科系，在不管是勞動的知識，或者是相關法規的人才培育，其實都有滿大的貢獻。不管是對中央或地方的勞政單位，包括對私部門、工會，相關人才培養都有滿多的幫助。

洪申翰提到，事實上國內的勞動專業科系本來就很少。文化大學是第一所大學具有勞動相關的科系，勞動部當然希望勞工相關系所能繼續運作，這對於人才的培養，甚至是對於勞工的權益，其實都有正面的幫助。