勞長洪申翰：職安法修法 「職場霸凌」建立調查機制

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

長榮一名空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會探討相關勞權。勞團呼籲，職場霸凌應比照職場性騷擾，訂定再申訴機制。勞動部長洪申翰15日受訪時表示，本次職安法修正草案，其實已經有要求，雇主應該建立職場霸凌的調查處理機制。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請勞動部、交通部、衛福部就「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」進行專題報告，並備質詢。洪申翰於會前接受媒體聯訪。

洪申翰說明，本次職安法修正草案，勞動部已經有要求，雇主應該建立關於職場霸凌的調查處理機制，且應公正、客觀，更應該要有適當的申覆機制，讓勞工有合理的管道，可以來審視這個處理相關的程序是否完備。

洪申翰說，倘若勞工發現雇主針對職場霸凌的處置，有違反程序上的規定，可依照職安法第39條，向主管機關、勞動檢查機關提起申訴，透過外部檢查，來查核這些程序是否違反規定。如果違反的話，雇主必須進行改善，必要時候需重啟調查。

此外，對於文化大學勞動系傳將廢系，洪申翰認為，勞動專業的科系，在不管是勞動的知識，或者是相關法規的人才培育，其實都有滿大的貢獻。不管是對中央或地方的勞政單位，包括對私部門、工會，相關人才培養都有滿多的幫助。

洪申翰提到，事實上國內的勞動專業科系本來就很少。文化大學是第一所大學具有勞動相關的科系，勞動部當然希望勞工相關系所能繼續運作，這對於人才的培養，甚至是對於勞工的權益，其實都有正面的幫助。

職場 勞動部 霸凌

相關新聞

今年經濟成長率可望上修 主計總處：有機會趨近5%

亞洲開發銀行日前公告台灣2025年經濟成長率至5.1%，總統賴清德並於國慶演說中引用該數據，指出台灣表現居亞洲四小龍之首...

逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

逃逸移工存在「灰色地帶」，立委今天表示，近年新住民租地種田已非罕見，但不少人卻是逃逸移工，而農藥的使用也無人把關，並用極...

主計總處估明年舉債近3千億 AI 新建設列為重點投資

主計總處15日向立法院財委會進行業務報告，2026年中央政府總預算案歲入編列2兆8,623億元、歲出3兆350億元，歲入...

助中高齡者創業 勞動部創業貸款最高200萬元

勞動部為協助失業中高齡者及高齡者創業及穩定事業經營，提供最高200萬元創業貸款及2-3年利息補貼，舒緩創業初期的資金壓力...

勞工請病假遭拒 勞長洪申翰：最高罰150萬元

長榮一名空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會探討相關勞權。勞動部長洪申翰15日受訪時表示，如果勞工請...

臉書影片防詐出現漏洞 數發部：將要求 Meta 將此部分補起來

數發部先前針對Meta違反《詐防條例》規定，因此依法開罰了三次，15日立委再度關心名人詐騙的議題，對此，數發部長林宜敬指...

