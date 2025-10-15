奇景於 Sectech Sweden 2025 展示超低功耗掌靜脈身分驗證技術

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電，宣布於瑞典Sectech Sweden 2025展示WiseEye超低功耗掌靜脈身分驗證技術，可推動新世代門禁系統，邁向更安全、非接觸，快速完成的身分驗證體驗。

奇景指出，WiseEye掌靜脈身分驗證技術為一項非接觸式解決方案，可在100毫秒內完成快速身分驗證，錯誤拒絕率（False Rejection Rate，FRR）低於1%，並擁有卓越的活體偵測準確度，適合無縫整合於各類門禁系統。且WiseEye 採用「隱私優先」架構設計，透過裝置端即時執行掌靜脈辨識，全程於設備端完成運算，無需儲存生物特徵資料。

奇景也強調，其生物辨識技術已通過歐盟一般資料保護規範（GDPR）認證。WiseEye 掌靜脈模組具備輕巧外型、高可靠性與高安全性等特點，已導入多款門禁產品並進入量產。該模組也已通過 PSA（Platform Security Architecture）Level 2 認證，展現其符合嚴格產業安全標準的實力。

在此次Sectech Sweden 2025展會中，奇景並將展示升級版雙模態身分驗證解決技術，融合掌靜脈與人臉辨識，透過整合兩種生物辨識技術，提升安全性與使用便利性，滿足客戶對智慧門鎖在各種環境下更高靈活性的需求。