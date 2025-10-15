快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

奇景於 Sectech Sweden 2025 展示超低功耗掌靜脈身分驗證技術

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電，宣布於瑞典Sectech Sweden 2025展示WiseEye超低功耗掌靜脈身分驗證技術，可推動新世代門禁系統，邁向更安全、非接觸，快速完成的身分驗證體驗。

奇景指出，WiseEye掌靜脈身分驗證技術為一項非接觸式解決方案，可在100毫秒內完成快速身分驗證，錯誤拒絕率（False Rejection Rate，FRR）低於1%，並擁有卓越的活體偵測準確度，適合無縫整合於各類門禁系統。且WiseEye 採用「隱私優先」架構設計，透過裝置端即時執行掌靜脈辨識，全程於設備端完成運算，無需儲存生物特徵資料。

奇景也強調，其生物辨識技術已通過歐盟一般資料保護規範（GDPR）認證。WiseEye 掌靜脈模組具備輕巧外型、高可靠性與高安全性等特點，已導入多款門禁產品並進入量產。該模組也已通過 PSA（Platform Security Architecture）Level 2 認證，展現其符合嚴格產業安全標準的實力。

在此次Sectech Sweden 2025展會中，奇景並將展示升級版雙模態身分驗證解決技術，融合掌靜脈與人臉辨識，透過整合兩種生物辨識技術，提升安全性與使用便利性，滿足客戶對智慧門鎖在各種環境下更高靈活性的需求。

生物辨識 瑞典

延伸閱讀

光電產業：做的是乾淨能源 澄清模組無毒、使用清水洗滌

蔡易餘塞車看煙火 東石海之夏湧6.9萬人潮立委就地自拍成中秋奇景

台灣奇景+1！Google街景神捕捉 台中「圍捕逃亡鴕鳥名場面」全收錄

腳麻腳痛也可能是要命警訊 醫師建議別忽視9個心血管疾病症狀

相關新聞

今年經濟成長率可望上修 主計總處：有機會趨近5%

亞洲開發銀行日前公告台灣2025年經濟成長率至5.1%，總統賴清德並於國慶演說中引用該數據，指出台灣表現居亞洲四小龍之首...

逃逸移工租地低成本生產搶農民飯碗 立委：幫手變對手

逃逸移工存在「灰色地帶」，立委今天表示，近年新住民租地種田已非罕見，但不少人卻是逃逸移工，而農藥的使用也無人把關，並用極...

主計總處估明年舉債近3千億 AI 新建設列為重點投資

主計總處15日向立法院財委會進行業務報告，2026年中央政府總預算案歲入編列2兆8,623億元、歲出3兆350億元，歲入...

助中高齡者創業 勞動部創業貸款最高200萬元

勞動部為協助失業中高齡者及高齡者創業及穩定事業經營，提供最高200萬元創業貸款及2-3年利息補貼，舒緩創業初期的資金壓力...

勞工請病假遭拒 勞長洪申翰：最高罰150萬元

長榮一名空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會探討相關勞權。勞動部長洪申翰15日受訪時表示，如果勞工請...

臉書影片防詐出現漏洞 數發部：將要求 Meta 將此部分補起來

數發部先前針對Meta違反《詐防條例》規定，因此依法開罰了三次，15日立委再度關心名人詐騙的議題，對此，數發部長林宜敬指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。