勞工請病假遭拒 勞長洪申翰：最高罰150萬元

長榮一名空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會探討相關勞權。勞動部長洪申翰15日受訪時表示，如果勞工請病假被雇主拒絕，可以依照該事業單位的規模，包括違反的人數、情節來加重罰鍰，最高可罰到150萬元。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請勞動部、交通部、衛福部就「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」進行專題報告，並備質詢。洪申翰於會前接受媒體聯訪。

針對長榮空服員事件，勞團提出，要求勞動部應明文保障病假權，應明文保障病假權，禁止變相懲罰、或說請病假會影響全勤或考績。

有關病假權，洪申翰表示，如果勞工請病假被雇主拒絕，可以依照該事業單位的規模，包括違反的人數、情節來加重罰鍰，最高可罰到150萬元。

洪申翰指出，從勞動部很多函釋、法院判決都可以看得到，全勤獎金也算是工資的一部分。

對此，勞動部做了一些研議，勞動部認為，如果勞工請病假，就要被沒收整個月的全勤獎金，是不合理的，後續勞動部也會用制度性的要求，來保障勞工權益。

洪申翰呼籲企業、雇主，如果勞工明明生病了，應該請病假休息，卻硬撐著上班，這不該被視為是對企業的正面績效。

他表示，勞工明明生病，卻硬撐著上班的狀況，如果從整體職場健康的角度來看，勞動部認為其實也不該被制度性的鼓勵。至於勞工請病假的樣態其實蠻多樣的，也包括被認知成不利對待的樣態，所以勞動部也需要做一些綜合的檢視跟評估。