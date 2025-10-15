主計總處估明年舉債近3千億 AI 新建設列為重點投資

主計總處15日向立法院財委會進行業務報告，2026年中央政府總預算案歲入編列2兆8,623億元、歲出3兆350億元，歲入歲出差短達1,727億元，連同債務還本1,265億元後，須融資調度2,992億元，全數以舉債支應。

報告中指出，明年歲入減少9.6%，主因稅課收入減少3,038億元，特別是營業稅、貨物稅及證交稅均下滑。相較之下，歲出則小幅增加0.9%，主要挹注國防安全、AI新十大建設及社會安全體系等施政重點。

在附屬單位預算部分，明年編列總收入7兆3,258億元、總支出7兆764億元，盈餘2,494億元，繳庫2,323億元。主計總處表示，相關特種基金將用於油電水穩定供應、交通運輸、居住、教育與醫療照顧等民生需求，並強化產業轉型及環境永續。

值得注意的是，經常收支賸餘為2,707億元，較本年度減少54.7%，反映政府在推動公共投資與社會支出間，面臨更大財政平衡挑戰。

此外，主計總處亦提及兩項重大特別預算。其一為「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算」，歲出600億元，全數舉債支應；其二為「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，歲出規模5,500億元，施行至2027年底。兩案合計超過6,000億元，反映政府在災後重建與經濟安全上的作為。

今年第2季經濟成長率達8.01%，主因AI與高速運算需求強勁，帶動出口實質大增35.02%，企業投資亦成長4.87%，但汽機車交車數減少、股市成交值縮水，拖累民間消費僅增0.49%。併計上半年經濟成長6.75%。

展望下半年及明年，主計總處指出，美國貿易措施與提前備貨效應消退，將使全球貿易量放緩，不過AI與新興科技需求持續，電子零組件與資通訊產品出口仍具支撐。國內半導體投資與AI建設可望延續成長動能，家庭所得增加與旅遊熱潮亦有助消費。主計總處預測，下半年經濟成長率為2.3%，全年4.45%，明年可望成長2.81%。