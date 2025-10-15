臉書影片防詐出現漏洞 數發部：將要求 Meta 將此部分補起來

數發部先前針對Meta違反《詐防條例》規定，因此依法開罰了三次，15日立委再度關心名人詐騙的議題，對此，數發部長林宜敬指出，目前Meta已經針對名人照片被盜用可以先掃描，但對於影片部分尚未有預防，這是一個漏洞，這也是詐騙集團，未來也會要求Meta也要把這個部分補齊。

立法院交通委員會今日邀請數發部列席報告並備詢。會中國民黨立委洪孟楷指出，現在從詐騙通報網數據上來看，超過九成都還是Meta旗下的平台，先前已經針對Meta詐騙已經開罰共1,800萬，目前繳款狀況如何？但即便重罰千萬但對於Meta這樣的大集團來說也是杯水車薪，重點還是希望他們能跟政府站在一起。

數產署長林俊秀說，前面的已經繳款，但後面的250萬繳納期尚未到期，但相信他們會繳納。

林宜敬坦言，一開始跟Meta談的時候他們態度確實相當強硬，罰款對他們來說確實也相當少，但最重要的是跟他們提到這是他們的社會責任，且會影響企業形象，對公司也會有影響。

此外，洪孟楷也提到，Tik Tok越來越多人使用，未來數發部是否有研議要禁止使用？

林宜敬說，Tik Tok的疑慮主要有三點，包括資料儲存、資金來源以及對兒少的危害，前兩項美國已經在跟Tik Tok討論並解決，但在兒少部分目前數發部已經積極在跟教育部溝通，接下來會朝向在中小學的校園中透過WiFi頻蔽功能等措施。

洪孟楷追問，那Tik Tok到底該不該禁止？林宜敬表示，要不要禁止還是需要有社會共識，畢竟這攸關言論自由，目前就是先朝向保護兒少部分著手。

洪孟楷也提到，如果是要針對兒少部分，那應該不只是禁止Tik Tok而是把有危害兒少的APP都要列出來，包括交友軟體、社群平台等，這應該要全面檢討，並列出清單，做出分級制度。

林宜敬現場也答應，會在年底前跟教育部及衛福部討論。