台灣生醫鏈國際 AI 研發與資金韌性成兩大關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠生物產協論壇合照。業者提供
灣生物產業發展協會14日舉辦會員大會與國際論壇，聚焦AI數位醫療、供應鏈韌性及資金布局，吸引產官學研與國際專家齊聚交流。活動由資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）協辦，探討台灣生醫如何在全球競爭中搶占新機。

「第十八屆第二次會員大會暨前瞻全球生醫市場論壇」於台大醫院國際會議中心登場。理事長劉理成表示，生物產協將深化國際鏈結，拓展海外合作，讓台灣生醫在全球市場中扮演更積極的角色。PwC亞太醫療健康產業負責人堀井俊介（Shunsuke Horii）則指出，台灣結合ICT技術與醫療實力，有機會成為AI驅動的研發樞紐，推動個人化醫療發展。

論壇第一場聚焦AI醫療新趨勢，生技中心黃薰儀指出，AI正改變藥物研發與臨床照護模式，從感測、判讀到治療都更精準。她建議台灣應加快整合數據與AI應用，強化資料治理與倫理規範。專家梁賡義與陳玉如也認為，結合半導體與臨床資源是台灣打造AI研發生態系的關鍵。

第二場探討資金鏈韌性與貿易挑戰。普華商務法律事務所律師李益甄指出，美國關稅與藥價談判牽動全球供應鏈，台灣企業應提早布局多元市場，避免單一風險。資誠會計師黃珮娟補充，今年上半年已有5家生醫公司IPO募資14億元，延續去年創高紀錄，AI與高齡化題材仍是市場亮點。

會員大會更邀請行政院政務委員陳時中致詞，並由食藥署署長姜至剛與中經院副院長王健全主講，從監理與國際經貿角度分享產業趨勢。生物產協表示，將持續促進跨界合作，讓創新成果落實臨床，實踐「健康台灣」願景。

AI 研發 灣生

