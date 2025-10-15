保險改名竟要補稅？律師教「保單理財」：規劃不趁早無法達到節稅目的

只是改個名，竟然要補稅？有位爸爸，幫孩子買了兩張壽險，總額超過五百萬元。原本他是要保人、孩子是被保險人。

他心想：「哎呀，反正這都是替孩子做的規劃，不如就把要保人改成小孩的名字吧！」所以他在2023年先把一張保單的要保人改為孩子，沒想到2024年爸爸竟然意外病逝。

孩子在爸爸過世後又把另一張保單改成自己的名字。卻收到國稅局通知，遺贈稅連補帶罰，加總起來竟高達90萬！一開始他們還以為是詐騙電話。為了想節稅買的保險為什麼最後卻被課稅呢？

1. 保險是很棒的理財工具

「保險」是一個很好的理財工具，許多爸媽都會買保險做長遠的規劃。

特別是以爸媽自己作為要保人、子女作為被保險人的情形很常見。因為保單價值幾乎就等同現金，而要保人其實就是「可以實質掌握保單權利」的人。

這樣爸媽可以預防子女太早就拿到財產隨便亂花的情形，當有一天爸媽覺得子女很孝順、理財觀念也夠成熟想要移轉給子女的時候，又可以很方便移轉，藉由保險達到財富傳承的功能。

2. 變更要保人＝贈與

很多人常以為「只是改名字」，不會有什麼稅務問題吧？當爸爸把「要保人」改成孩子，其實就等同於把這張保單的價值無償移轉給子女。

這在法律上會被認定是「贈與行為」，依遺產及贈與稅法的規定，只要贈與總額超過當年度免稅額（現行為244萬元），就必須依法申報。

但其實保險公司固定期間就會通告國稅局保單要保人變更了，國稅局可能無法在保單變更當下發現，但資產只要有記名，其實國稅局都可掌握，只要不申報你就有「漏稅」的疑慮了。

3. 死亡前兩年內的贈與 要併入遺產計算

如果被繼承人在死亡前兩年內將財產贈與給配偶、子女、父母、兄弟姊妹或祖父母，這筆贈與的金額就該併入遺產總額計算。

所以，爸爸那一張「生前改名」的保單，在稅務認定上落入「死亡前兩年贈與」的範疇，至於新聞中孩子在「父親過世後」才改的另一張保單，本質上是屬於遺產，所以兩張保單都被併入遺產課稅的範疇，500萬元以10%的稅率計算，要補稅50萬元外，還被開罰0.8倍的稅額40萬元，金額高達90萬元的情形發生。

4. 遺產申報時要記得檢視保單

如果你現在正在辦理親人遺產稅申報，請務必先檢查被繼承人死亡前兩年內是否有保單變更紀錄。

如果有以被繼承人為要保人(要保人與被保險人不是同一人時)，且於死亡前兩年內變更要保人的情形，都應將那張保單的價值併入遺產申報，以免發生漏報被補稅甚至加罰鍰。

要保人與被保險人不同人的人壽保險，要保人過世後，保單價值準備金就變成了遺產，此時要變更保險要保人不但需要全體繼承人同意、被保險人同意，一般來說，保險公司還會要求完稅證明或免稅證明才會辦理變更要保人手續。

5. 漏報可「主動補報」免罰

如果你發現自己也有變更要保人但沒有申報的情形，不要擔心！在還沒被檢舉、或國稅局還沒有查核前，都可以主動補報補繳，只需加計利息，就不會受到處罰。

6. 良好的保險規劃有助於財富傳承

其實對於保單理財規畫，當你想要變更保單要保人，只要善用每年贈與的免稅額分散年度贈與，並在最理想的時機進行變更，就有機會讓保險透過免稅額的扣除達到節稅的功能。

每一份保險，都是愛的延續；懂得規劃，才能讓這份愛不被阻斷。願我們都能及早做規劃，讓財富傳承從從容容游刃有餘。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。