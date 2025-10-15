美中貿易衝突再起 資產配置的重要性提升

美中貿易衝突再起導致10月10日美股重挫，全週表現反漲為跌。就資金流向而言，過去一周整體股票型ETF仍獲資金淨流入235.37億美元，主要為美國獲119.59億美元淨流入，中國大陸、亞洲與歐洲分別獲22.5億、16.3億與10.98億美元淨流入，反觀日本遭7.5億美元淨流出。依產業ETF觀察，近周淨流入前三大產業為科技、原物料、主題型；淨流出前三大產業分別為金融、能源與核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，展望全球景氣具備韌性、聯準會重啟降息的資金寬鬆環境，伴隨AI、國防及基礎建設投資驅動經濟成長，短線震盪無礙第4季旺季行情，投資人可採取多元布局策略，核心部位首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情，美股首選科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。

非美元資產部分，美國總統川普多變個性將持續推升全球投資化趨勢，締造非美元資產投資機會，首選全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票配置看好日本及印度股票型基金。此外，黃金與傳統股債資產相關性低，在投資組合中納入5%~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，美國通膨降溫趨勢與美中貿易衝突情勢仍需高度關注，市場不確定性提高，採取於股、債彈性策略以及全球化均衡布局，可因應市場變化及資產快速輪動環境，並且減緩投組下檔風險。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，儘管新興市場面臨美國貿易與關稅政策的風險，但多國推動健全政策與改革強化基本面。預期各國對關稅變化及美國外交政策轉向的反應將有所不同，整體而言，關稅的實施可能會加速全球區域化與供應鏈回流的趨勢，而這將有利於特定國家。觀察到新興市場企業在全球不確定性下重新進行全球化布局，企業可能會持續尋找方式與貿易障礙共存或繞道而行，我們結合這種適應韌性與由下而上的觀點，持續尋找具備長期獲利能力的企業。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修．席歐帕表示，將機器人技術與AI融合的物理AI已不再是理論概念，物理AI擁有改變數兆美元產業的潛力，它的影響不僅體現在生產力提升、節約成本、利潤成長上，還將建立一個科技如何融入物理世界的新典範。儘管當前仍處於早期階段，但發展軌跡已更清晰明瞭，物理AI將成為下一個工業時代的基石，代表著自動化、邊緣運算、AI、數位轉型的融合，相信物理AI將為長期投資者創造一個罕見的投資機會。