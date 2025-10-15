陳時中:「國家感染性疾病資源庫」明年完工 完善生技產業進步的三支箭

台灣生物產業發展協會14日舉行第18屆第2次會員大會，行政院政務委員陳時中現場致詞時表示，「國家感染性疾病資源庫（NIDB）」將在明年完工，可系統性收集檢體、提供保存技術服務、前端動物實驗，加上人體生物資料庫、健保資料庫成為促進生技產業進步的三支箭，加快生技產業布局國際，創造另一個護國神山。

生物產業發展協會理事長劉理成表示，此次會員大會，以「實現健康台灣願景 前瞻全球生醫市場」為主題，看起來宏大，但其實離大家不遠。「健康台灣」的政策願景不只是要讓國人活得長，也要活得好，臺灣生技人就像細胞株，穩定、堅韌、兼具高度再生力，台灣產協扮演培養基，促進產業成長茁壯。

陳時中表示，從健康台灣願景可看出政府對生技產業未來發展深具信心，並強調一定要大力推動，臺灣不僅在醫療相關領域很強，AI、半導體產業更是強勁的助力，像是在「國家希望工程」中亦強調生技醫療發展，而法規上，再生醫療法的子法六法即將完成，人體生物資料庫趨完備，由政府當領頭羊，生技產業未來前景看好。

他強調，未來衛福部會持續精進審查速度、與國際接軌。此外，「國家感染性疾病資源庫(NIDB)」將在明年完工，可系統性收集檢體、提供保存技術服務、前端動物實驗，加上人體生物資料庫、健保資料庫成為促進生技產業進步的三支箭，加快生技產業布局國際，創造另一個護國神山。

衛福部食藥署署長姜至剛以「健康台灣願景下的生醫產品發展與監理新趨勢」為題演講，他表示食藥署將會從法規監管者的角度，在把關安全性、有效性、品質一致性的同時，透過專案輔導與多元認證機制加速產業落地，一起將臺灣的生技醫療產品服務推向國際市場。

姜至剛表示，健康台灣願景中的一大目標，是讓「台灣生技產業貢獻全世界」（Healthy Taiwan for All 4.0），對此政府積極促進智慧醫療結合健康照護、推動生醫產業，近年也推出再生醫療法、再生醫療製劑條例、全民健康保險資料管理條例、人體生物資料庫管理條例等新法，為生技醫療產業提供法規支持。

姜至剛並分享食藥署在智慧藥品全生命週期管理、藥品專案諮詢輔導、再生醫療製劑條例與子法規預告、再生醫療產業之製造與無菌管理認證法規、加速醫材取證進入國際市場、優化醫材審查管理與輔導機制、推動智慧醫材轉型接軌國際、LDTs檢測實驗室多元認證、強化國際參與與法規接軌的最新進展。

中華經濟研究院副院長王健全分享關稅匯率衝擊下的台灣經貿機會與挑戰。他指出，川普的關稅政策「比景氣更詭譎多變」，他以「一言堂、雙子座、三個臭皮匠」三句話形容川普的政治性格，並認為川普的「對等關稅」實際是以貿易為籌碼，藉由提高關稅來解決美國債務問題並迫使他國讓步，因此各國與川普打交道，不能談民主制度，而要有實際籌碼。

他也預測，台灣在歷經第一波1990年代西進中國、第二波2018年的新南向投資高峰後，將迎來第三波投資熱潮，而台灣若能把半導體、製藥、食品等完整產業鏈移植到美國，如同在美國建立「科學園區延伸版」，不僅能掌握市場先機，也可鞏固台灣在全球科技與製造體系中的戰略地位。

他最後強調，面對「漫天要價、坐地還錢」的川普談判風格，台灣須採取主動策略、提前卡位美國市場，才能在全球經貿重組中「敗中求勝」。