鳳山水庫也有光電板 藍委：陳菊招標

聯合報／ 記者劉懿萱徐白櫻郭韋綺／高雄報導
國民黨立委陳菁徽揭露高雄鳳山水庫也設光電板，高市府回應引發論戰。圖／取自陳菁徽臉書
國民黨立委陳菁徽揭露高雄鳳山水庫也設光電板，高市府回應引發論戰。圖／取自陳菁徽臉書

台南烏山頭水庫光電板引發水質汙染等疑慮，國民黨立委陳菁徽揭露高雄鳳山水庫也設光電板，高雄市府前天指是韓國瑜市長任內發函同意籌設許可，陳昨反擊，點名是在前市長陳菊任內招標、現任市長陳其邁任內興建、啟用。市府昨表示，此為台電標案，與地方首長無關，遭議員批是「有爭議就拉韓國瑜上場」，令人無言。

陳菁徽說，鳳山水庫光電案招標案日期是二○一八年四月十九日、同年五月卅日開標，是在陳菊任內；始建時間二○二○年八月廿四日、同年十二月廿一日啟用，則是在陳其邁任內。

國民黨高雄市議員邱于軒實勘後表示，台水簡報時說明光電四期計畫是經濟部推動、台電建置，高市府所謂「韓國瑜時期的公文」僅是提供審查意見，「有爭議就拉韓國瑜上場，簡直是欲蓋彌彰」。

高市經發局指出，鳳山水庫水面型太陽能光電案是台電採購與施工，市府唯一角色，就是依權責就「土地是否符合使用管制」及「籌設許可」提供審查意見，二○一九年五月經濟部徵詢地方政府意見時，時任市長韓國瑜發函表示同意。

經發局呼籲陳菁徽根據客觀事實發言，若覺得有問題，韓國瑜為何當時還要同意籌設？

鳳山水庫主管機關自來水公司第七區管理處表示，鳳山水庫未列入重要濕地，為確保水質安全，要求以水庫水源清洗光電板，水公司定期檢驗水質，台電也委外半年檢驗一次，檢驗皆符合相關原水水質規範。

