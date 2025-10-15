薪資成長 再次超越通膨

主計總處昨（14）日公布8月工業及服務業受僱員工薪資統計，今年1至8月全體受僱員工經常性薪資平均數為47,709元，年增2.98%，寫近25年以來同期新高。

包含前八月實質經常性薪資平均數年成長1.12%、累計實質總薪資平均數成長2.00%，顯示薪資漲幅超過物價上漲，整體薪資成長表現優於去年，薪資成長已連17月超過通膨。

另外主計總處同步發布去年工業及服務業受僱員工進退情形，去年因退休（含優退）而離開原有職務者逾11萬人，人數寫2008年以來最多。主計總處表示，隨人口老化加上進入嬰兒潮世代退休潮，退休人數逐年攀升。

另外去年整體勞工平均年齡40.5歲，比十年前、2015年底增加近一歲，其中45歲以上者占34％、逐年增加，也可看出勞動力老化現象。

主計總處統計，扣除物價因素後，實質經常性薪資平均為4萬3,638元，年增1.12%，是近五年同期最大增幅；累計實質總薪資平均48萬480元，年增2%，也寫下近七年來同期高點。

8月全體受僱員工經常性薪資平均為48,098元，年增2.92%；加上獎金、加班費等非經常性薪資13,548元，合計後總薪資平均數達61,646元，年增4.38%。