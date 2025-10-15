快訊

經濟日報／ 記者洪安怡陳素玲／台北報導
主計總處14日公布8月製造業加班工時平均17.3小時，月增0.3小時，已連15個月正成長。
主計總處昨（14）日公布8月製造業加班工時平均17.3小時，月增0.3小時，已連15個月正成長。從加班工時觀察，反映出電子、傳產兩樣情。

其中，因AI與高效能運算應用需求持續旺盛，加上iPhone 17上市掀起消費電子備貨潮，帶動電子業加班工時再攀高，電子零組件製造業8月加班工時高達29.6小時，已連26月正成長，更寫下1980年6月以來新高，電腦電子產品及光學製品製造業達15.5小時，亦為連13月成長。

反觀傳統產業加班時數持續下滑，家具製造業8月加班工時僅5.6小時，年減4.6小時；橡膠製品製造業4.2小時，年減3.6小時；石油及煤製品製造業14.6小時，年減2.9小時；基本金屬製造業20.1小時，年減二小時，顯示傳產接單疲弱、景氣分化明顯。

主計總處指出，8月平均總工時為172.4小時，月減8.3小時、年減7.9小時，主因工作天數較少。不過，平均加班工時略增至8.8小時，月增0.3小時、年增0.2小時，顯示企業仍透過延長工時維持產能。

累計今年前八月，全體受僱員工平均總工時為168小時，略低於去年同期的168.4小時。其中，正常工時減少0.7小時，但加班工時增加0.3小時，顯現企業多以固定人力搭配加班方式，應對訂單波動。

在薪資面表現亦可見趨勢。8月全體受僱員工平均加班費為2,404元，月增4.11%、年增3.75%；累計前八月平均加班費為2,377元，年增5.64%，為近三年同期最大增幅，反映總體訂單穩定，雇主以加班調節生產需求。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，AI與高效能運算的創新應用需求仍強，加上新機上市備貨需求帶動電子業持續加班。至於石化、基本金屬與汽車零件等傳產產業，雖受關稅政策與外需變化影響，但實際狀況仍與各廠商體質相關，並非全產業普遍受衝擊。

水庫光電 卓揆：無法處理就不開發

烏山頭水庫光電板近期引發關注，行政院長卓榮泰昨天表示，針對設置光電板的水庫，經過監測並未影響水質，但未來如果能力未及，政...

鳳山水庫也有光電板 藍委：陳菊招標

台南烏山頭水庫設光電板引發水質汙染等疑慮，國民黨立委陳菁徽揭露高雄鳳山水庫也設光電板，高雄市府前天指是韓國瑜市長任內發函...

加班工時、受僱人數…科技業增 傳產衰退

主計總處發布八月受僱員工相關統計，從加班工時、受僱員工人數兩項指標皆可看出產業差異，其中科技業受惠ＡＩ商機，加班工時持續...

丁學文專欄／高市早苗鼓舞市場 但安倍經濟學已難再現

高市早苗將接替石破茂出任日本自民黨黨魁。高市勝出後，日經指數連續急升，日圓一路走貶，「股強匯弱」反映出的是市場對她親市場政策的信任，也折射出對日本進入新經濟階段的一個熱烈期待。但這位艱難上位的女首相，將原封不動照本宣科安倍晉三的三支箭？還是她其實胸有成竹，將破釜沈舟帶給日本經濟一個讓人耳目一新的局面？

環部打造稀有金屬國家隊 將與經部合作輔導業者 發展回收、精煉業務

美中貿易戰未歇，中國大陸管制稀土出口，外界關注台灣供應鏈恐受影響。經濟部長龔明鑫昨（14）日表示，政府會輔導業者從事重金...

8月製造業加班工時連15月上揚 電子業時數再攀高 傳產持續下滑

主計總處昨（14）日公布8月製造業加班工時平均17.3小時，月增0.3小時，已連15個月正成長。從加班工時觀察，反映出電...

