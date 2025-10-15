快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

環部打造稀有金屬國家隊 將與經部合作輔導業者 發展回收、精煉業務

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
環境部長彭啓明表示，政府希望打造稀有貴金屬的國家隊，將與經濟部合作，目前正在整隊中。聯合報系資料照
環境部長彭啓明表示，政府希望打造稀有貴金屬的國家隊，將與經濟部合作，目前正在整隊中。

美中貿易戰未歇，中國大陸管制稀土出口，外界關注台灣供應鏈恐受影響。經濟部長龔明鑫昨（14）日表示，政府會輔導業者從事重金屬回收、精煉；環境部長彭啓明表示，政府希望打造稀有貴金屬的國家隊，將與經濟部合作，目前正在整隊中。

行政院長卓榮泰昨日率領部會首長赴立法院備詢。國民黨立委謝衣鳯質詢時關注，大陸宣布對稀土產品出口管制，恐導致台灣產品供應鏈斷鏈，甚至影響電動車、無人機產業。

龔明鑫回應，半導體部分，製程上所需要的稀土，沒有在此次管制範圍內，影響比較小；馬達方面則會受到一些影響，連帶影響汽車、無人機產業。

謝衣鳯追問，近期經濟部曾表示，可從既有回收商品裡面純化提煉出稀土，未來打算怎麼做？龔明鑫回應，重金屬再回收、精煉，日本一直有在做，台灣現在也要輔導廠商來做；過去台灣進口的，都是歐美國家、日本先做好的半成品材料或設備。

他表示，有關回收、精煉方面，從產業發展需求來看，是由經濟部負責，若是回收端則由環境部負責。

彭啓明表示，從美國有關稅議題開始，環境部在過去幾個月就在做準備，現在也正在盤點。有幾家業者做得不錯，環境部希望將之變成一個稀有貴金屬的國家隊，環境部會跟經濟部密切合作，現在正在整隊當中。

彭啓明提到，環境部正努力盤點稀有貴金屬，這是國家未來最重要資產之一。許多相關業者隱藏在社會中，這些業者跟政府互動密切，例如一些稀土元素業者，都很積極在做內循環工作。只是先前很多直接出口到日本，現在希望可以留在台灣自己用。

謝衣鳯追問，是否考慮限制重金屬提煉相關商品出口？彭啓明表示，不會限制出口，只是希望提升業者技術，然後台灣可以自己拿來用，變成我方戰備物資。

卓榮泰表示，政府希望協助業者能夠降低相關成本，讓這些重金屬提煉相關商品留在國內，可充分使用，對百工百業甚至國防工業，都有實質上幫助。

