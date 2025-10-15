快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

打造稀有貴金屬國家隊 三階段建構循環經濟

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

為打造稀有貴金屬國家隊，政府將跨部會透過盤點、促進循環、協助業者發展等三階段，將關鍵及戰略資源留存國內循環利用。

總統府今年4月召開氣候變遷委員會時，就曾提出「關鍵及戰略資源國家隊」概念。根據委員會盤點，台灣關鍵及戰略資源種類分為兩大面向，首先是關鍵物料，是指對經濟高度重要且有供應風險的原物料，包括鎢 、鋰 、鈷、鎳等稀貴金屬；戰略物資則是指對科技、國防等產業發展具影響原物料，包括銅、鋁及氫氟酸等。

據了解，政府希望將這些關鍵及戰略資源，留存在國內循環利用，現在已有部分業者在做，例如永源化工、光洋應材（1785）、名仁資源、三大未來等。

舉例而言，鋰電池含有鋰鈷鎳等關鍵金屬，國內有業者開始製造鋰鐵電池（如台塑、台泥）或其他應用，需將這些資源留在國內；另國內部分半導體、面板產業排出含銅廢液，已有業者還原為電解銅，並循環應用於科技產業。

氣候變遷委員會規劃，分三階段整合國家隊。首先是盤點產業所需，分析科技、國防等重點產業所需資源，通盤掌握原料、加工品、可回收再利用的廢棄資源種類；其次是促進資源留在國內，針對淨流出的關鍵資源，評估透過法規或誘因強化留存與循環利用；最後是協助業者取得原料、用地或技術升級，強化供應鏈韌性與自主發展能力。

氣候變遷 電池

