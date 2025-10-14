水庫光電 卓揆：無法處理就不開發

烏山頭水庫光電板近期引發關注，行政院長卓榮泰昨天表示，針對設置光電板的水庫，經過監測並未影響水質，但未來如果能力未及，政府的立場就是不開發，「除非技術掌握、安全監測，能夠完全在我們掌控之中」。

立法院會昨天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委黃國昌質詢，光電板議題近期引發軒然大波，除了烏山頭水庫與鳳山水庫，包含鹽水埤水庫、金湖水庫、內埔子水庫、阿公店水庫也都有光電板，此事引發民眾用水疑慮，政府將會持續推進？還是下令停止？

卓榮泰說，發展多元綠能仍是政府重大政策，針對已經在水庫設置的光電板，「我們長期監測水質沒有影響」，然而，未來在處理光電板與水質問題，如果政府能力未及，就是不會開發，「除非技術掌握、安全監測能夠完全在我們掌控之中」。

黃國昌質詢，過去設置光電板不需要經過環評，導致山坡地、保育地都變成光電專區，儘管環境部正在討論是否需要環評，然而想要設置的業者正在步步推進，其中烏山頭水庫水面型光電籌設作業，業者已經表明將要推進第二期，行政院對此立場為何？經濟部長龔明鑫回應，地方政府沒有同意，目前沒有這個案子。

黃國昌也問，針對國家風景區、脆弱敏感地區，設置光電板達是否一定面積以上需要環評？卓榮泰說，這些地點需要保護，同意此一說法。黃國昌表示，「你說得很好」，民眾黨立院黨團已經提出相關法案，相較環境部更符合院長看法，避免法規出現空隙、業者可以大搞特搞。卓榮泰則說，政府同意往更進步的方向前進，也希望能夠跟環保團體等多溝通。

台南環保聯盟理事長黃安調說，他就讀台南大學環境生態研究所時剛好研究烏山頭水庫所在的珊瑚潭水域，他認為，光電板本身不致造成汙染，除非清洗時使用清潔劑，這必須有客觀詳細的檢驗報告，但光電板會改變水庫生態環境，因遮蔽陽光後，水中細菌和微生物結構會明顯改變，影響水質。水庫下游農民喊話，希望政府趕快驗水質。

而國內七大光電產業公協會昨舉行聯合記者會，表示有關於模組有毒、會汙染水體的指控，不僅嚴重誤導社會大眾，且損害光電產業信譽並影響國家能源轉型重要里程碑。