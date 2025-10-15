水庫浮動式太陽能板引發質疑 能源署：檢討水面型環評

高市早苗將接替石破茂出任日本自民黨黨魁。高市勝出後，日經指數連續急升，日圓一路走貶，「股強匯弱」反映出的是市場對她親市場政策的信任，也折射出對日本進入新經濟階段的一個熱烈期待。但這位艱難上位的女首相，將原封不動照本宣科安倍晉三的三支箭？還是她其實胸有成竹，將破釜沈舟帶給日本經濟一個讓人耳目一新的局面？

