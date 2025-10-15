水庫浮動式太陽能板引發質疑 能源署：檢討水面型環評
近日因台南烏山頭水庫浮動式太陽能板引發外界質疑，有立委主張應將這類開發納入環評審查。經濟部能源署主秘翁素真昨（14）日表示，相關法規正在檢討中，能源署將與光電業者及環境部協商，評估水面型太陽光電開發是否及如何納入環評。
環境部今年1月修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，針對太陽光電設置，新增多項敏感區規範。
除原本位於重要濕地須辦理環評外，也增列國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地及國有造林地等區域，若於山坡地設置裝置容量達2萬瓩以上或面積超過15公頃，也須實施環評。不過，針對「浮動式太陽光電」是否納入以及規模門檻，目前尚未定案。
業界憂心，若全面納入環評恐過於嚴苛，七大光電公協會昨日指出，國際多數國家並未要求水面型光電進行環評，台灣若全數納入，恐影響能源轉型進程。
能源署再生能源設置推廣組長廖士煒補充，現行已要求大型光電案場須環評，今年1月跟環境部討論後已經修法，對於立委提出應納入更多環評樣態，須參考國際上科學數據，後續也會再與環境部開會討論。目前能源署已與公協會多次開會，近期將與環境部討論，未來會依國際科學數據及國內環境條件研擬具體標準，確保再生能源推動與環境保護並行不悖。
