快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

光電產業：做的是乾淨能源 澄清模組無毒、使用清水洗滌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
七大光電產業公協會昨天舉行記者會，針對社群網路平台有人散播「水庫光電使用化學藥劑清洗」及「光電模組可能有毒」等訊息做出澄清。記者葉信菉／攝影
七大光電產業公協會昨天舉行記者會，針對社群網路平台有人散播「水庫光電使用化學藥劑清洗」及「光電模組可能有毒」等訊息做出澄清。記者葉信菉／攝影

國內七大光電產業公協會昨（14）日召開聯合記者會，針對近期部分網路平台遭有心人士刻意散布「水庫光電使用化學藥劑清洗」及「光電模組可能有毒」等惡意且無根據的不實訊息表達嚴正駁斥，並強調不排除對特定媒體、網紅採取法律行動措施。

七大光電公協會表示，有關於模組有毒、會汙染水體的指控，嚴重誤導社會大眾，而且損害光電產業信譽並影響國家能源轉型重要里程碑，特此發表聯合聲明，以事實與科學證據澄清並捍衛產業清白。並呼籲民眾勿再散播錯誤資訊，以免觸法。

七大光電公協會包括中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、中華民國太陽光電產業永續發展協會、台灣太陽光電產業協會、中華民國再生能源商業同業公會、GESA綠能暨永續發展聯盟、中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會與中華民國商業總會能源產業推動委員會，公協會成員涵蓋太陽能光電上、中、下游。

公協會代表人之一大亞（1609）董事長沈尚弘表示，在台灣做太陽能產業是良心事業，太陽能光電放諸全球皆準，一直以來都是乾淨的能源，只有在台灣遭到汙名化，此舉嚴重打擊一線從業人員士氣，且影響台灣能源轉型腳步。

富威電力董事長胡惠森強調，太陽能光電顧名思義就是用光發電，本身沒有燃料，不是物質，何來汙染說法？而且太陽能板也都是用清水洗滌，絕不可能破壞環境。

展望未來，寶佳能源董事長蔡佳晋表示，七大光電產業公協會將不再容忍不實謠言打擊產業，將採取法律行動，同時發函給會員廠商簽署自律公約，並嚴格要求所有清洗業務發包時，只能使用清水清洗太陽能板，嚴禁使用任何化學藥劑，以實際行動展現對環境保護的最高決心。

最後，七大光電公協會呼籲，期望社會大眾尊重事實，以官方公告及科學證據為準，在回歸理性、務實的基礎上，推進再生能源建設與淨零轉型，確保台灣產業有足夠綠電供給。

太陽光電 太陽能產業 董事長

延伸閱讀

選黨主席起步晚可能輸？郝龍斌台中造勢：為捍衛中華民國要戰勝

浮動式光電要納環評？ 能源署：近期會與環境部討論

駁斥市場不實謠言 七大光電公會齊發聲明：光電模組無毒

烏山頭水庫水質檢測驗出清潔劑？農業部：最新檢測未檢出

相關新聞

水庫光電 卓揆：無法處理就不開發

烏山頭水庫光電板近期引發關注，行政院長卓榮泰昨天表示，針對設置光電板的水庫，經過監測並未影響水質，但未來如果能力未及，政...

鳳山水庫也有光電板 藍委：陳菊招標

台南烏山頭水庫設光電板引發水質汙染等疑慮，國民黨立委陳菁徽揭露高雄鳳山水庫也設光電板，高雄市府前天指是韓國瑜市長任內發函...

加班工時、受僱人數…科技業增 傳產衰退

主計總處發布八月受僱員工相關統計，從加班工時、受僱員工人數兩項指標皆可看出產業差異，其中科技業受惠ＡＩ商機，加班工時持續...

丁學文專欄／高市早苗鼓舞市場 但安倍經濟學已難再現

高市早苗將接替石破茂出任日本自民黨黨魁。高市勝出後，日經指數連續急升，日圓一路走貶，「股強匯弱」反映出的是市場對她親市場政策的信任，也折射出對日本進入新經濟階段的一個熱烈期待。但這位艱難上位的女首相，將原封不動照本宣科安倍晉三的三支箭？還是她其實胸有成竹，將破釜沈舟帶給日本經濟一個讓人耳目一新的局面？

環部打造稀有金屬國家隊 將與經部合作輔導業者 發展回收、精煉業務

美中貿易戰未歇，中國大陸管制稀土出口，外界關注台灣供應鏈恐受影響。經濟部長龔明鑫昨（14）日表示，政府會輔導業者從事重金...

8月製造業加班工時連15月上揚 電子業時數再攀高 傳產持續下滑

主計總處昨（14）日公布8月製造業加班工時平均17.3小時，月增0.3小時，已連15個月正成長。從加班工時觀察，反映出電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。