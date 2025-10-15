光電產業：做的是乾淨能源 澄清模組無毒、使用清水洗滌

國內七大光電產業公協會昨（14）日召開聯合記者會，針對近期部分網路平台遭有心人士刻意散布「水庫光電使用化學藥劑清洗」及「光電模組可能有毒」等惡意且無根據的不實訊息表達嚴正駁斥，並強調不排除對特定媒體、網紅採取法律行動措施。

七大光電公協會表示，有關於模組有毒、會汙染水體的指控，嚴重誤導社會大眾，而且損害光電產業信譽並影響國家能源轉型重要里程碑，特此發表聯合聲明，以事實與科學證據澄清並捍衛產業清白。並呼籲民眾勿再散播錯誤資訊，以免觸法。

七大光電公協會包括中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、中華民國太陽光電產業永續發展協會、台灣太陽光電產業協會、中華民國再生能源商業同業公會、GESA綠能暨永續發展聯盟、中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會與中華民國商業總會能源產業推動委員會，公協會成員涵蓋太陽能光電上、中、下游。

公協會代表人之一大亞（1609）董事長沈尚弘表示，在台灣做太陽能產業是良心事業，太陽能光電放諸全球皆準，一直以來都是乾淨的能源，只有在台灣遭到汙名化，此舉嚴重打擊一線從業人員士氣，且影響台灣能源轉型腳步。

富威電力董事長胡惠森強調，太陽能光電顧名思義就是用光發電，本身沒有燃料，不是物質，何來汙染說法？而且太陽能板也都是用清水洗滌，絕不可能破壞環境。

展望未來，寶佳能源董事長蔡佳晋表示，七大光電產業公協會將不再容忍不實謠言打擊產業，將採取法律行動，同時發函給會員廠商簽署自律公約，並嚴格要求所有清洗業務發包時，只能使用清水清洗太陽能板，嚴禁使用任何化學藥劑，以實際行動展現對環境保護的最高決心。

最後，七大光電公協會呼籲，期望社會大眾尊重事實，以官方公告及科學證據為準，在回歸理性、務實的基礎上，推進再生能源建設與淨零轉型，確保台灣產業有足夠綠電供給。