去年11萬人退休 17年來最多

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨發布去年工業及服務業受僱員工進退情形，去年因退休（含優退）而離開原有職務者逾十一萬人，人數創二○○八年以來最多。主計總處表示，隨著人口老化，加上進入嬰兒潮世代的退休潮，因此退休人數逐年攀升。另外，去年整體勞工平均年齡四十點五歲，比十年前、二○一五年底增加近一歲，其中四十五歲以上者占百分之卅四、逐年增加，也可看出勞動力老化現象。

主計總處表示，去年受僱人數平均為八四五點七萬人，進入人次二三六萬人次，進入率百分之二點三三，較前一年上升○點○五個百分點。至於退出人次則有二二九點五萬人，退出率百分之二點二六。

主計總處說明，去年員工進入工作場所的原因以新進為主，占總進入人次百分之九十三點六。退出原因包含自動辭職、解僱或資遣、退休等，歷年均以自動辭職居多，去年為百分之八十七點一；至於解僱或資遣等易受產業景氣波動影響，二○一七年至二○二一年均維持在百分之四點八至四點九之間，二○二二年因疫情趨緩，內需產業回溫而降至百分之四點六，二○二三年受全球終端需求減弱影響，廠商調整庫存致用人轉趨保守，略升至百分之四點七，去年因全球經濟穩健，新興科技應用需求擴增，內需市場熱絡，被解僱或資遣者而降至百分之四點六，與二○二二年同為近年較低水準，衰退○點一個百分點。

至於去年因退休（含優退）而離職者占百分之四點八，約十一萬一八五人，較前一年的十萬六一一四人增加四○七一人，年增○點二個百分點，創二○○八年以來最多退休人數。主計總處表示，台灣人口高齡化，加上「嬰兒潮」是第二次世界大戰後世代，指的是卅五年次至五十三年次，這些人都陸續退休，因此進入退休高峰。

去年工業及服務業受僱員工平均年齡為四十點五歲，其中四十五歲以上占百分之卅四、逐年增加，廿五歲至四十四歲的占百分之五十七點六，則較十年前減少二點六個百分點。

主計總處調查顯示，去年退出工作場所員工以資淺（年資未滿三年）者居多，年資愈淺流動率愈高。其中年資未滿一年者占百分之四十二點七最多，一年至未滿三年者占百分之卅一點二次之，兩者合計占近七成四；年資超過廿五年者雖僅占百分之一點七，但較十年前提高○點三個百分點。

主計總處 退休 勞動力

