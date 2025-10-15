加班工時、受僱人數 科技業增 傳產衰退

主計總處發布八月受僱員工相關統計，從加班工時、受僱員工人數兩項指標皆可看出產業差異，其中科技業受惠ＡＩ商機，加班工時持續攀升，傳統產業卻出現衰退；受雇員工人數也呈現傳產、科技業一消一長的情況。

主計總處昨發布一至八月全體受僱員工經常性薪資平均數四萬七七○九元，較去年同期增加百分之二點九八，扣除物價後，累計每人每月實質經常性薪資四萬三六三八元，年增百分之一點一二，增幅為近五年最高；前八月全體受僱者總薪資平均數成長百分之三點八七，剔除物價後實質總薪資成長百分之二，增幅為二○一九年、七年來同期最高。

主計總處綜合統計處副處長譚文玲表示，前八月總薪資年增百分之三點八七，其中除了經常性薪資因為基本工資調漲，廠商調薪等原因，還包括獎金加班費等發放，主要與景氣影響廠商業績有關，由於今年年終獎金發放不少，因此總薪資增幅大。

外界關切美國對等關稅八月生效後，對製造業衝擊是否顯現在加班工時。譚文玲說，八月製造業加班工時十七點三小時，月增○點三小時，連續十五個月成長，不過產業有別。

譚文玲表示，電子零組件八月加班工時廿九點六小時，連續廿六個月成長，創一九八○年六月、四十五年三個月以來最高；電腦電子光學加班十五點五小時，也是連續十三個月成長，代表ＡＩ需求強勁，科技產品消費性電子如蘋果手機iPhone 17九月上路，廠商須生產製造備貨。

不過，部分傳產業八月加班工時呈現衰退，例如家具製造業年減四點六小時、橡膠製品製造業年減三點六小時、汽車及零件業八月加班工時十四點二小時，年減二點九小時；紡織業加班工時十一點一小時、年減二點六小時。此外，基本金屬製造業加班工時廿點一小時、年減兩小時；機械設備業年減○點六小時；運輸工具及零件製造業加班工時十八點一小時、年減一小時。

譚文玲說，傳產業加班工時衰退，不只從八月開始，有些四、五月就開始，因此原因不一定全是對等關稅，可能還有產能過剩、匯率等多重因素影響。

八月受僱員工人數增減也可看出科技業與一般傳產業差異大，譚文玲指出，紡織業八月受僱人員年減四千人、減幅百分之五點二九；其他運輸工具及其零件製造業年減三千人、減幅百分之三點七七；塑膠製品製造業受僱人數年減兩千人、減幅百分之一點六九。反觀電子零組件受僱人數年增一點七萬人、增幅百分之二點六，電腦電子產品及光學製造業年增一萬人、增幅百分之四點二，廠商都因需求大而增聘員工。