台巴簽署再生能源產業發展合作MOU 深化雙邊經貿及產業合作

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫與巴拉圭工商部西梅內斯部長（Javier Giménez）共同主持「第23屆台巴經濟合作會議」。圖／經濟部提供
經濟部長龔明鑫與巴拉圭工商部西梅內斯部長（Javier Giménez）共同主持「第23屆台巴經濟合作會議」。圖／經濟部提供

經濟部龔明鑫巴拉圭工商部西梅內斯部長（Javier Giménez）共同主持「第23屆台巴經濟合作會議」，就協助雙方廠商開拓彼此市場、園區管理及發展，以及能源產業合作等議題進行討論，盼進一步強化台巴雙邊經貿及產業交流。會後雙方部長並簽署台巴再生能源產業發展合作諒解備忘錄，期藉此MOU開啟台巴能源產業合作新篇章。

經濟部表示，本次會議達成數項共識，巴方承諾在「台巴智慧科技園區」給予更多支持與協助，我方將持續向我商宣介巴國投資機會，促使巴國成為我商拓展南美洲市場之基地。

此外，經濟部也說，雙方在會中同意加強在園區的開發合作、發展主權AI生態系、促進再生能源領域之專案合作，以及儘快召開第5屆台巴經濟合作協定（ECA）聯合委員會，進一步討論市場開放議題，為台巴兩國開展更緊密之合作關係。

經濟部表示，我國與巴國雙邊貿易總額自台巴ECA生效前一年（2017）的7573萬美元增至2024年2.4億美元，成長逾3倍，今年1月至8月我自巴進口額為2.25億美元，較2024年同期成長100%，巴拉圭牛肉及豬肉等產品輸台成績亮眼，廣受我國消費者喜愛，而我國手工具及塑膠製品等產品輸巴金額也有成長，體現兩國互惠互利之經貿關係。

經濟部指出，巴拉圭是我國在南美洲的重要夥伴，台巴理念相近且邦誼穩固，兩國友誼長達68年，台巴關係具指標性意義。我政府賡續推動台巴雙邊產業合作交流，巴拉圭持續在國際場域為我發聲，雙方攜手共創永續經貿夥伴關係，共同促進雙邊未來發展。

經濟部 巴拉圭 再生能源 龔明鑫

