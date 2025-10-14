AI需求帶動電子業加班 製造業工時連15月正成長

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
服務業中的高薪族群則是「金融保險業」一枝獨秀，去年該行業平均每位受僱者每月總薪資（薪資加獎金、加班費）高達10萬7348元，比電子零組件製造業平均每月10萬2150元還高。圖／聯合報系資料照片
主計總處14日公布8月工業及服務業受僱員工工時統計，8月平均總工時為172.4小時，月減8.3小時、年減7.9小時，主因工作天數較少。不過，平均加班工時卻略增至8.8小時，月增0.3小時、年增0.2小時，顯示企業仍透過延長工時維持產能。

累計今年前8月，平均總工時為168小時，略低於去年同期的168.4小時。其中，正常工時減少0.7小時，但加班工時增加0.3小時，主計總處分析，企業多以固定人力搭配加班方式，應對訂單波動。

加班費觀察，8月全體受僱員工平均加班費為2,404元，月增4.11%、年增3.75%；累計前8月平均加班費為2,377元，年增5.64%，為近三年同期最大增幅。顯示部分製造業訂單穩定，雇主以加班調節生產需求。

細分行業別，製造業8月加班工時平均17.3小時，月增0.3小時，已連續15個月呈現正成長。其中電子零組件製造業加班工時高達29.6小時，連26個月正成長，創下1980年6月以來新高；電腦電子產品及光學製品製造業加班工時15.5小時，亦為連13個月正成長。

相較之下，傳統產業加班時數則明顯下滑。家具製造業8月加班工時僅5.6小時，年減4.6小時；橡膠製品製造業4.2小時，年減3.6小時；石油及煤製品製造業14.6小時，年減2.9小時；基本金屬製造業20.1小時，年減2小時，反映傳產接單仍顯疲弱。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，AI與高效能運算等創新應用需求仍強，加上iPhone 17上市帶動電子產品備貨潮，使電子業加班持續上升。至於石化、基本金屬與汽車零件等傳統製造業，雖受關稅政策與外需影響，但仍須視個別廠商體質而定，並非全產業皆面臨衝擊。

