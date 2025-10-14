快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

政府研擬自主都更 卓榮泰：所有權人不用跟建商分容積

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

目前全台屋齡逾30年的老屋超過550萬戶，有關危老建築、都更議題，行政院長卓榮泰表示，政府依照賴清德總統指示，正在研擬「自主都更」，讓房地所有權人不用跟建商分土地容積，能享有更多的使用面積，這也是推升內需的一種新方式。

立法院14日對行政院長及相關部會首長進行質詢。民進黨立委蘇巧慧質詢時提到，有關「危老」、「都更」差異，「危老」在容積獎勵上限、地價稅、房屋稅、土地增值稅到契稅方面，都較為優惠。此外，都更審議時間太長，成本難以估計，加上地區產權太複雜，不易整合。據統計，都更27年來只完成1,200件，危老實施8年已有4,500件。

卓榮泰答詢時表示，因應未來提升內需，賴總統多次指示，包括居住品質、安全乃至市容風貌，都要加強推動都更的效率。

卓榮泰指出，除了現有的公辦、自辦都更，政府正在研擬「自主都更」，讓所有權人付出更少行政費用，不用跟建商分土地容積，能享有更多的使用面積。

卓榮泰說明，自主都更的意思是，土地所有權人可跟建經公司合作，建經公司背後有金融支持，能給予營造、金融及審定過程的行政支持，讓地主不用付出大代價，就可以轉換居住環境。

至於都更面臨的困境，包括審議時間過長、市府審議量能固定等問題，內政部劉世芳回應，將修正《都市更新條例》，簡化目前碰到的行政流程、權利變化，來鼓勵更多人加入都更。

蘇巧慧建議「都更」法制化，透過專法管理，像房地交易市場因有不動產經紀業管理條例專法管理，因此組織管理嚴密。

卓榮泰表示，讓管理機構法制化是目標，明年度中央政府總預算對於「自主都更」業者有獎勵措施， 希望能扶植起來。

劉世芳提到，修正都更條例或立專法都是方向，目的是為了第一讓自主都更專業化，第二政府監督得到，變成產業化、有證照，讓民眾有信賴對象，不管朝哪一種都是可以接受的方向。

都更 卓榮泰 蘇巧慧 劉世芳 都市更新 賴清德 內政部

延伸閱讀

行政院何時提財劃法修法？卓榮泰曝時機：應該是在今年

萬大線第二期經費770億何時核定？卓榮泰承諾：今年底以前

水庫種光電惹議 卓榮泰指做不到水質維護不放行

烏山頭水庫光電板引用水疑慮 卓榮泰：未來能力未及就不開發

相關新聞

新纖吳東昇：關稅劣勢+台灣聚酯進口被中國大陸滲透 產業陷雙重夾擊

新纖（1409）董事長吳東昇14日出席「2025年台北紡織展（TITAS）」時表示，美國近期對化纖產品加徵關稅，導致當地...

AI需求帶動電子業加班 製造業工時連15月正成長

主計總處14日公布8月工業及服務業受僱員工工時統計，8月平均總工時為172.4小時，月減8.3小時、年減7.9小時，主因...

政府研擬自主都更 卓榮泰：所有權人不用跟建商分容積

目前全台屋齡逾30年的老屋超過550萬戶，有關危老建築、都更議題，行政院長卓榮泰表示，政府依照賴清德總統指示，正在研擬「...

薪資漲幅勝通膨 薪資成長創25年同期新高

主計總處14日公布8月工業及服務業受僱員工薪資統計，累計1至8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7,709元，年增2.9...

8月「這產業」加班工時飆逾45年高 傳產因關稅呈負成長

主計總處今天公布8月受僱員工統計，發現從加班工時、受僱員工人數兩項指標，看出高科技產業受惠AI商機持續暢旺，傳產則在產能...

保誠人壽攜手師大 解密台灣首份民間《氣候變遷與健康調適白皮書》

今年丹娜絲颱風與樺加沙颱風接連侵襲台灣，重創南部及東部地區，近期颱風威力帶來驚人雨量與風速，主要原因是氣候變遷導致海水表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。