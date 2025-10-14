政府研擬自主都更 卓榮泰：所有權人不用跟建商分容積

目前全台屋齡逾30年的老屋超過550萬戶，有關危老建築、都更議題，行政院長卓榮泰表示，政府依照賴清德總統指示，正在研擬「自主都更」，讓房地所有權人不用跟建商分土地容積，能享有更多的使用面積，這也是推升內需的一種新方式。

立法院14日對行政院長及相關部會首長進行質詢。民進黨立委蘇巧慧質詢時提到，有關「危老」、「都更」差異，「危老」在容積獎勵上限、地價稅、房屋稅、土地增值稅到契稅方面，都較為優惠。此外，都更審議時間太長，成本難以估計，加上地區產權太複雜，不易整合。據統計，都更27年來只完成1,200件，危老實施8年已有4,500件。

卓榮泰答詢時表示，因應未來提升內需，賴總統多次指示，包括居住品質、安全乃至市容風貌，都要加強推動都更的效率。

卓榮泰指出，除了現有的公辦、自辦都更，政府正在研擬「自主都更」，讓所有權人付出更少行政費用，不用跟建商分土地容積，能享有更多的使用面積。

卓榮泰說明，自主都更的意思是，土地所有權人可跟建經公司合作，建經公司背後有金融支持，能給予營造、金融及審定過程的行政支持，讓地主不用付出大代價，就可以轉換居住環境。

至於都更面臨的困境，包括審議時間過長、市府審議量能固定等問題，內政部長劉世芳回應，將修正《都市更新條例》，簡化目前碰到的行政流程、權利變化，來鼓勵更多人加入都更。

蘇巧慧建議「都更」法制化，透過專法管理，像房地交易市場因有不動產經紀業管理條例專法管理，因此組織管理嚴密。

卓榮泰表示，讓管理機構法制化是目標，明年度中央政府總預算對於「自主都更」業者有獎勵措施， 希望能扶植起來。

劉世芳提到，修正都更條例或立專法都是方向，目的是為了第一讓自主都更專業化，第二政府監督得到，變成產業化、有證照，讓民眾有信賴對象，不管朝哪一種都是可以接受的方向。