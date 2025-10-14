快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

薪資漲幅勝通膨 薪資成長創25年同期新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處國勢普查處副處長譚文玲。記者洪安怡／攝影
主計總處國勢普查處副處長譚文玲。記者洪安怡／攝影

主計總處14日公布8月工業及服務業受僱員工薪資統計，累計1至8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7,709元，年增2.98%，創下25年以來同期新高；扣除物價因素後，實質經常性薪資平均為4萬3,638元，累計實質總薪資平均48萬480元，年增2%，同樣創下七年來同期高點，整體薪資成長表現優於去年。

主計總處指出，若單看8月，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8,098元，年增2.92%；加上獎金與加班費等非經常性薪資後，總薪資平均達6萬1,646元，年增4.38%。經常性薪資中位數為3萬8,507元，年增2.66%，顯示薪資普遍成長。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，經常性薪資增加，除反映資方配合基本工資調整與企業內部調薪制度外，工作日數變化亦有一定影響；至於非經常性薪資的成長，主要與廠商營收改善、景氣回升有關。她指出，去年景氣表現不錯，使今年初年終獎金普遍發放較佳，再加上近期物價漲幅趨緩，薪資調升效益得以反映於實質購買力。

除薪資統計外，主計總處同步公布2024年受僱員工進退情況。去年平均受僱員工人數為845.7萬人，進入236萬人次、進入率2.33%，較前一年上升0.05個百分點；退出229.5萬人次、退出率2.26%，較前一年下降0.02個百分點。

主計總處表示，解僱與資遣比率下降至4.6%，與2022年同為為近年低點，主要反映全球經濟穩健與新興科技應用需求擴增，帶動企業用工穩定；此外，因退休而離職者占退出人次4.8%，年增0.2個百分點，則顯示高齡化趨勢下，退休人口持續增加。

薪資 物價 加班費 服務業 基本工資

延伸閱讀

萬大線第二期經費770億何時核定？卓榮泰承諾：今年底以前

債券型 ETF 規模突破2.8兆元創歷史新高

通膨時代除了存錢還能做什麼？50歲就該開始考慮的三種退休計劃

美國聯準會官員：利率水準適當 有助打擊通膨

相關新聞

新纖吳東昇：關稅劣勢+台灣聚酯進口被中國大陸滲透 產業陷雙重夾擊

新纖（1409）董事長吳東昇14日出席「2025年台北紡織展（TITAS）」時表示，美國近期對化纖產品加徵關稅，導致當地...

AI需求帶動電子業加班 製造業工時連15月正成長

主計總處14日公布8月工業及服務業受僱員工工時統計，8月平均總工時為172.4小時，月減8.3小時、年減7.9小時，主因...

政府研擬自主都更 卓榮泰：所有權人不用跟建商分容積

目前全台屋齡逾30年的老屋超過550萬戶，有關危老建築、都更議題，行政院長卓榮泰表示，政府依照賴清德總統指示，正在研擬「...

薪資漲幅勝通膨 薪資成長創25年同期新高

主計總處14日公布8月工業及服務業受僱員工薪資統計，累計1至8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7,709元，年增2.9...

8月「這產業」加班工時飆逾45年高 傳產因關稅呈負成長

主計總處今天公布8月受僱員工統計，發現從加班工時、受僱員工人數兩項指標，看出高科技產業受惠AI商機持續暢旺，傳產則在產能...

保誠人壽攜手師大 解密台灣首份民間《氣候變遷與健康調適白皮書》

今年丹娜絲颱風與樺加沙颱風接連侵襲台灣，重創南部及東部地區，近期颱風威力帶來驚人雨量與風速，主要原因是氣候變遷導致海水表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。