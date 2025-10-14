薪資漲幅勝通膨 薪資成長創25年同期新高

主計總處14日公布8月工業及服務業受僱員工薪資統計，累計1至8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7,709元，年增2.98%，創下25年以來同期新高；扣除物價因素後，實質經常性薪資平均為4萬3,638元，累計實質總薪資平均48萬480元，年增2%，同樣創下七年來同期高點，整體薪資成長表現優於去年。

主計總處指出，若單看8月，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8,098元，年增2.92%；加上獎金與加班費等非經常性薪資後，總薪資平均達6萬1,646元，年增4.38%。經常性薪資中位數為3萬8,507元，年增2.66%，顯示薪資普遍成長。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，經常性薪資增加，除反映資方配合基本工資調整與企業內部調薪制度外，工作日數變化亦有一定影響；至於非經常性薪資的成長，主要與廠商營收改善、景氣回升有關。她指出，去年景氣表現不錯，使今年初年終獎金普遍發放較佳，再加上近期物價漲幅趨緩，薪資調升效益得以反映於實質購買力。

除薪資統計外，主計總處同步公布2024年受僱員工進退情況。去年平均受僱員工人數為845.7萬人，進入236萬人次、進入率2.33%，較前一年上升0.05個百分點；退出229.5萬人次、退出率2.26%，較前一年下降0.02個百分點。

主計總處表示，解僱與資遣比率下降至4.6%，與2022年同為為近年低點，主要反映全球經濟穩健與新興科技應用需求擴增，帶動企業用工穩定；此外，因退休而離職者占退出人次4.8%，年增0.2個百分點，則顯示高齡化趨勢下，退休人口持續增加。