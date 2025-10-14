8月「這產業」加班工時飆逾45年高 傳產因關稅呈負成長

主計總處今天公布8月受僱員工統計，發現從加班工時、受僱員工人數兩項指標，看出高科技產業受惠AI商機持續暢旺，傳產則在產能過剩、關稅接連衝擊下顯露疲態，甚至因訂單減損，加班工時落入負成長，高科技產業及傳產呈現兩樣情。

美國對等關稅8月正式上路，外界關注對經濟及勞動市場的影響。主計總處統計顯示，製造業呈兩極化發展，與AI相關的業別，因需求強勁且前景看好，表現熱絡，傳統產業相對黯淡。

主計總處統計，8月全體受僱員工總工時平均為172.4小時，加班工時平均為8.8小時。

加班工時能夠及時反應廠商營運狀況，是觀察產業景氣的指標之一。如果滿手訂單，業者必須加班因應，因此當景氣好時，加班工時多會走揚，反之則下降。

主計總處指出，製造業8月加班工時17.3小時，月增0.3小時，且連續15個月正成長，其中與AI密切關連的電子零組件製造業加班工時29.6小時，不只連續26個月正成長，更寫下逾45年新高；電腦電子光學製品製造業加班工時15.5小時，也連續13個月正成長。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，AI及高效能運算創新運用需求持續，加上iPhone 17 9月上市，科技產品、消費性電子新品備貨需求，拉動生產、製造，也呈現在相關業別的加班工時上。

不同於AI相關產業表現亮眼，汽車及其零件製造業、基本金屬製造業、機械設備製造業等傳產，8月加班工時都呈現年減，凸顯產業兩極化的現象。

譚文玲分析，對等關稅8月上路帶來影響，但傳產不單受到關稅衝擊，還有海外生產過剩、匯率等因素干擾，如果廠商體質不好、研發能力不佳，難以迎合市場變動，可能受關稅影響會更重。

除了加班工時，譚文玲指出，受僱員工人數也可看出產業差異，8月紡織業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業等傳產受僱員工人數都呈年減，而電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業則是一支獨秀，繼續成長。