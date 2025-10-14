浮動式光電要納環評？ 能源署：近期會與環境部討論

近日因台南烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑可能影響水質，有立委開始質疑是否要將浮動式太陽光電開發納入環評。對此，經濟部能源署翁素真表示，目前已經在修環評法了，能源署也會再跟光電業者開會討論後，一併向環境部討論看就哪一部分需要納入環評。

今年1月16日，環境部修正發布「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，其中，針對太陽光電發電系統的設置，除原有位於重要濕地者應實施環評外，增訂位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、國有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量兩萬瓩以上，或面積十五公頃以上，符合前開規定者應實施環評。

其中針對浮動式太陽光電是否要納入環評，範圍規模都尚未定案，14日七大光電協會業者召開記者會說明有關近期的光電板爭議，會中也有業者多次強調，如果未來通通納入環評，這樣難免過於極端，目前在國際上大多數也都無需做環評，這樣難免過於嚴苛。

翁素真則說，能源署未來會進一步去評估討論，目前已經在修環評法，接下來會再跟環境部討論，且再加上目前的國際趨勢，基本上太陽光電是業者自行的開發，那至於哪一方面是適合去做環評，會進一步跟環境部研商。

至於大案場的案例如核三大型案場這類是否是一個標準，經濟部能源署再生能源設置推廣組長廖士煒則說，以現行規定已經有，在今年核三光電那樣的規模，在今年1月時跟環境部討論後，環境部已經修法，此外對於立委也提出應該要納入更多環評樣態，這部分其實要參考國際上的科學數據，後續也會跟環境部開會討論。

廖士煒說，能源署已經有跟公協會開會討論，預計近期就會向環境部報告。