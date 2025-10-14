快訊

物價趨緩加獎金多！前8月實質總薪資年增2% 增幅七年同期最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處發布8月受僱員工人數及薪資，因為物價趨緩，實質經常性薪資及總薪資皆屬正數。記者陳素玲／攝影
主計總處發布8月受僱員工人數及薪資，因為物價趨緩，實質經常性薪資及總薪資皆屬正數。記者陳素玲／攝影

主計總處今天發布1至8月全體受僱員工經常性薪資平均數47709元，較上年同期增加2.98%，扣除物價後，累計每人每月實質經常性薪資43638元，年增1.12%，增幅為近五年最高；前8月全體受僱者總薪資平均數成長3.87%，剔除物價後實質總薪資成長2%，增幅為2019年、七年來同期最高，原因是除了廠商調薪及加發獎金，也與物價趨緩有關。

主計總處表示，8月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均數為48,098元，月增0.41%，年增2.92%；獎金及加班費等非經常性薪資13548元，合計後總薪資平均數為61646元，月減6.23%，年增4.38%。經常性薪資中位數為38507元，月增0.54%，年增2.66%。

累計1至8月全體受僱員工經常性薪資平均數為47709元，較上年同期增加2.98%，是2001年、25年來同期最高。扣除物價後，實質經常性薪資平均數年成長1.12%。累計前8月總薪資平均數增加3.87%，扣除物價後，累計實質總薪資平均數成長2.00%。經常性薪資中位數每人每月38,217元，較上年同期增加2.79%，實質經常性薪資中位數年成長0.94%。

主計總處強調，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷(如教育程度、職業、工作年資等)不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，觀察其中行業部分，1至8月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業35,021元、其他服務業36,612元，製造業45,689元，其中電子零組件製造業56,961元等。專業科學及技術服務業經常性薪資58152元、出版影音及資通訊業69,481元、金融及保險業70,743元等，則為薪資較高之行業。

1至8月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中批發及零售業年增3.54%、製造業年增3.53%、營建工程業亦年增3.41%。累計總薪資平均數部分，製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增6.05%，其中電子零組件製造業增加9.94%。

薪資 物價 製造業 服務業 餐飲業

相關新聞

新纖吳東昇：關稅劣勢+台灣聚酯進口被中國大陸滲透 產業陷雙重夾擊

新纖（1409）董事長吳東昇14日出席「2025年台北紡織展（TITAS）」時表示，美國近期對化纖產品加徵關稅，導致當地...

物價趨緩加獎金多！前8月實質總薪資年增2% 增幅七年同期最高

主計總處今天發布1至8月全體受僱員工經常性薪資平均數47709元，較上年同期增加2.98%，扣除物價後，累計每人每月實質...

駁斥市場不實謠言 七大光電公會齊發5大聲明：光電模組無毒

國內七大光電公會14日召開記者會，直指從7月丹娜絲颱風，到近日社群媒體及網路平台的有心人士都在刻意散播「水庫光電使用化學...

烏山頭水庫光電板引用水疑慮 卓榮泰：未來能力未及就不開發

烏山頭水庫光電板近期引發關注，行政院長卓榮泰今天表示，針對設置光電板的水庫，經過監測並未影響水質，然而未來如果能力未及，...

彈性育嬰留停明年元旦上路 津貼申請程序再簡化

勞動部規劃推動育嬰留職停薪以「日」申請，預定於2026年1月1日上路，為了解投保單位作業實務，更簡化被保險人申請手續及投...

影／七大光電公協會闢謠 胡惠森：模組清潔僅需使用清水

七大光電產業公協會今天舉行記者會，針對社群網路平台有人散播「水庫光電使用化學藥劑清洗」及「光電模組可能有毒」等訊息做出澄...

