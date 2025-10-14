物價趨緩加獎金多！前8月實質總薪資年增2% 增幅七年同期最高

主計總處今天發布1至8月全體受僱員工經常性薪資平均數47709元，較上年同期增加2.98%，扣除物價後，累計每人每月實質經常性薪資43638元，年增1.12%，增幅為近五年最高；前8月全體受僱者總薪資平均數成長3.87%，剔除物價後實質總薪資成長2%，增幅為2019年、七年來同期最高，原因是除了廠商調薪及加發獎金，也與物價趨緩有關。

主計總處表示，8月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均數為48,098元，月增0.41%，年增2.92%；獎金及加班費等非經常性薪資13548元，合計後總薪資平均數為61646元，月減6.23%，年增4.38%。經常性薪資中位數為38507元，月增0.54%，年增2.66%。

累計1至8月全體受僱員工經常性薪資平均數為47709元，較上年同期增加2.98%，是2001年、25年來同期最高。扣除物價後，實質經常性薪資平均數年成長1.12%。累計前8月總薪資平均數增加3.87%，扣除物價後，累計實質總薪資平均數成長2.00%。經常性薪資中位數每人每月38,217元，較上年同期增加2.79%，實質經常性薪資中位數年成長0.94%。

主計總處強調，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷(如教育程度、職業、工作年資等)不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，觀察其中行業部分，1至8月經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業35,021元、其他服務業36,612元，製造業45,689元，其中電子零組件製造業56,961元等。專業科學及技術服務業經常性薪資58152元、出版影音及資通訊業69,481元、金融及保險業70,743元等，則為薪資較高之行業。

1至8月行業別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中批發及零售業年增3.54%、製造業年增3.53%、營建工程業亦年增3.41%。累計總薪資平均數部分，製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增6.05%，其中電子零組件製造業增加9.94%。