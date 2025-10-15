快訊

永續不是交作業！從「培養能力」重新思考企業永續的實踐

聯合新聞網／ 特約記者 簡永昌
政治大學商學院信義書院副執行長蘇威傑認為：「企業普遍將永續視為工具，但我們可以將永續拉高到目的層次。」 政治大學商學院信義書院提供
政治大學商學院信義書院副執行長蘇威傑認為：「企業普遍將永續視為工具，但我們可以將永續拉高到目的層次。」 政治大學商學院信義書院提供

當聽到「永續」腦中浮現的是什麼？ 是減碳、ESG 報告還是企業爭相拿獎的新聞標題？許多企業對於永續的想像，仍停留在這些熟悉的框架裡。

政治大學商學院信義書院副執行長蘇威傑觀察，在市場上，永續實踐呈現出發展方向與實踐方式並不一致的現象。少數有資源的大企業，因追求獎項與競賽壓力而投入前沿作為，導致不少中小企業雖感受到壓力，卻只能被迫跟隨或模仿。但資源投下去了卻不知道為何而做，甚至感受不到對獲利的實質助益；造成企業對推動永續，成了一種缺乏策略意圖的「交作業」或「模仿作為」 。

「企業普遍將永續視為工具，但我們可以將永續拉高到目的層次，」蘇威傑直指問題核心。如果不改變這個視角，企業只會在不斷變化的永續名詞中疲於奔命，無法從中找到競爭力。

永續的真正價值是「長肌肉」的動態能力

因此，蘇威傑提出了新的觀點，他認為永續是帶動企業成長的「外部刺激」。其真正價值在於能否幫助企業培養系統性回應市場變化的「動態能力」（Dynamic Capability）也就是企業用以感知機會與威脅、做出決策，以及改變組織資源基礎的潛力。蘇威傑將永續帶來的壓力比喻為訓練，真正的價值在於公司能否藉由這些刺激，生成幫助組織成長的「能力」，也就是「長肌肉」 。

信義書院今年初步的研究發現，永續作為若僅停留在增加品牌聲譽與公司形象，其帶來的財務效益是比較不確定的。但是，當永續作為與較高的動態能力相結合時，較能提升組織文化、員工向心力、學習能力等一系列的組織無形資產。而這一連串能力的提升，也能提升企業策略規劃與執行品質，進而帶動長期的財務效益。

能力一旦養成，是競爭對手難以在短時間內複製與模仿的，這才是企業真正的競爭力來源。

蘇威傑強調，「永續動態能力」對資源有限的中小企業尤為關鍵。企業不必盲目追逐熱門的永續議題，而應挑選與自身本質最相關的面向，做對的事情、穩健地做。他提醒，永續轉型是一條需要長期累積的道路，重點不在於列出多少永續項目，而是要反問自己：「我們透過這些努力，究竟增強了哪些組織能力？」他進一步指出，信義書院倡議的「永續動態能力」，正是一套幫助企業重新認識企業永續實踐的思維框架。

策動永續 穩健前行

為協助企業具備「永續動態能力」的概念，政大商學院信義書院將於10月31日在政大公企中心舉辦「2025企業永續論壇：策動永續 穩健前行」。論壇將從治理創新、組織適應力與社會影響力三大面向切入，引導企業進行自我診斷與策略調整。

如果您也感受到在永續浪潮中「不得不做、卻不知從何下手」的壓力，這場論壇將提供企業一個回到起點、重新找出前行的契機。

※更多精彩內容請詳見《願景工程》。

※本文由願景工程授權刊載，未經同意禁止轉載。

永續 壓力 財務

相關新聞

各行各業的永續挑戰：電子、運輸加速轉型 傳統高碳產業總分降

台灣企業談永續，卻不是人人走在同一條跑道上。 根據國立臺灣大學風險社會與政策研究中心（以下稱臺大風險社會與政策研究中心）最新「 2025 年企業永續揭露準備度調查」、「 2024 企業氣候相關財務揭露調查正式報告」顯示，不同行業在永續揭露上的表現差異明顯，也反映了各自面臨的壓力與挑戰。 金融、電子與運輸業在國際壓力下加速轉型，傳統高碳產業卻因技術與成本門檻，轉型困難。

永續轉型有多難？從數據看與台灣中小企業的挑戰

永續轉型有多難？從數據看與台灣中小企業的挑戰

永續，不是交作業！從「培養能力」重新思考企業永續的實踐

永續，不是交作業！從「培養能力」重新思考企業永續的實踐

輝達卡關分手費談不攏 台新新光金備2套劇本不惜開戰？

輝達台灣總部選定北士科T17、T18的僵局，近日一度因雙十國慶煙火當天台新新光金控總經理林維俊的一席話，及之後台北市長蔣萬安的回應，外界以為此案露出一線曙光，但北市府對價格仍然堅持，接下來台新新光金將如何接招？台新新光金控掌門人吳東亮的態度又是如何？

美中貿易衝突再起 資產配置的重要性提升

美中貿易衝突再起導致10月10日美股重挫，全週表現反漲為跌。就資金流向而言，過去一周整體股票型ETF仍獲資金淨流入235...

陳時中：「國家感染性疾病資源庫」明年完工 完善生技產業進步的三支箭

台灣生物產業發展協會14日舉行第18屆第2次會員大會，行政院政務委員陳時中現場致詞時表示，「國家感染性疾病資源庫（NID...

